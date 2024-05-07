Главком ВСУ: Целью текущего наступления ВС РФ в Донбассе является выход к Курахово и Покровску

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Главком ВСУ Сырский считает, что основной целью текущего наступления РФ в ДНР является выход к Курахово и Покровску (Красноармейску). Эти населенные пункты являются ключевыми для всей обороны ВСУ в Донбассе.

Сырский при этом отмечает, что на этих направлениях в настоящее время сосредоточены основные ударные силы российской армии, которая пытается прорвать оборону ВСУ и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам.

Украинский главком также подчеркнул, что ситуация остается чрезвычайно сложной для ВСУ, однако, по версии Сырского, таким образом украинская армия пытается истощать противника, чтобы впоследствии получить возможность сорвать планы российского командования и выиграть время для формирования и подготовки резервов, а также по возможности усилить свои войска дополнительными боеприпасами, ракетными вооружениями, беспилотниками и системами РЭБ.

Таким образом, Сырский попытался представить сложившуюся на Донецком направлении крайне негативную для ВСУ ситуацию как запланированное тактическое отступление украинской армии, целью которого якобы является стремление выиграть время, необходимое Киеву для формирования и подготовки резервов.

Однако, в сети все чаще публикуются обращения украинских военнослужащих, сетующих на то, что в ходе "тактического отступления" они вынуждены занимать неподготовленные для обороны позиции, при этом неся очень большие потери.