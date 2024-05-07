Расчеты ЗРК "Бук-М1" ГрВ "Восток" сбивают все типы иностранных ракет и РС на Южно-Донецком направлении

ЦАМТО, 6 мая. Расчеты ЗРК "Бук-М1" из Забайкалья круглосуточно защищают воздушные границы, прикрывая наземные войска ГрВ "Восток" от ударов средств воздушного нападения противника на Южно-Донецком направлении.

Как говорится в комментарии к видеоролику, представленному на сайте Минобороны 6 мая, военнослужащие войск противовоздушной обороны сбивают самолеты, вертолеты, разведывательные и ударные беспилотники противника, а также эффективно работают по ракетам HIMARS, Storm Shadow, ATACMS иностранного производства.

На счету каждого расчета ЗРК "Бук-М1" десятки успешно пораженных воздушных целей.

"Сбитых целей уже больше 20-ти. В основном, это снаряды РСЗО – HIMARS и "Ольха", – рассказал заместитель командира батареи ЗРК с позывным "Одиннадцатый". "Дальность обнаружения комплекса – до 100 км. Можем работать по целям на высотах до 25 км. Есть разные режимы работы, в том числе и по обнаружению низколетящих целей", – пояснил он.