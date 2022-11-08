Потери ВСУ в ходе спецоперации растут третью неделю подряд

Наибольшие потери за неделю ВСУ понесли на краснолиманском направлении - более 1 100 военнослужащих

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю около 3 000 военнослужащих и иностранных наемников, что больше, чем за предыдущую неделю (свыше 2 500 убитых) и позапрошлый недельный отчетный период (более 1 400). Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных ежедневных брифингов официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова о ходе проведения специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ. Также ВСУ продолжают нести значительные потери в боевой технике.

ТАСС собрал ключевую статистику по спецоперации с 31 октября по 6 ноября.

Так, наибольшие потери за неделю ВСУ понесли на краснолиманском направлении - более 1 100 военнослужащих. Среди них - 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников (в том числе из США, Великобритании и Польши), уничтоженных высокоточным ударом Воздушно-космических сил России 6 ноября в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР).

На купянском направлении, лидировавшем по боевым потерям ВСУ на прошлой неделе, противник потерял более 980 солдат убитыми, на николаево-криворожском направлении - свыше 630, на южнодонецком направлении - 270. По подсчетам ТАСС, недельные потери украинских вооруженных сил составили около 3 000 военнослужащих убитыми, свыше 300 - ранеными.

На купянском направлении ВСУ потеряли 28 танков в результате безуспешных попыток атаковать. Из брифингов представителя Минобороны РФ следует, что на данном направлении противник пытался атаковать ежедневно, в отдельные дни - силами двух батальонов с приданными иностранными наемниками.

На краснолиманском направлении было уничтожено 16 украинских танков, на николаево-криворожском - три танка и еще один танк ВСУ потеряли на южнодонецком направлении.

Всего за неделю украинские войска потеряли 48 танков и 151 боевую бронированную машину различных типов, включая боевые машины пехоты, американские HMMWV ("Хамви") и украинские "Козак". Также российскими военными было уничтожено 155 автомобилей ВСУ.

Воздушные силы Украины в течение недели потеряли бомбардировщик Су-24, два истребителя МиГ-29, а также три вертолета Ми-8. Российской авиацией, ракетными и артиллерийскими подразделениями были уничтожены две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и одна AN/TPQ-37 производства США, пять украинских РЛС из состава зенитного ракетного комплекса С-300, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", две гаубицы М777 производства США. Нанесено огневое поражение нескольким взводам реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и "Ураган". Барражирующими российскими боеприпасами уничтожены две самоходные артиллерийские установки ВСУ.

Кроме того, российские средства ПВО перехватили в воздухе 65 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) украинских вооруженных сил, 104 снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", три американские противорадиолокационные ракеты HARM, а также две баллистические ракеты оперативно-тактического комплекса "Точка-У".

В начале отчетного периода массированным ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования были поражены объекты систем управления, связи и энергетики Украины, при этом российское военное ведомство проинформировало о существенном нарушении управления украинскими силами и их тыловым обеспечением, затруднении операций по снабжению группировок в районах боевых действий железнодорожным транспортом. Также нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса страны.

Так, 4 ноября Минобороны РФ доложило о поражении цехов предприятия в городе Павлоград Днепропетровской области, где изготавливались ракетные двигатели, и трех цехов завода "Коммунар" в Харькове, который производил снаряды для реактивных систем залпового огня. Кроме того, ракетным оружием уничтожен штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе города Николаев. 5 ноября Конашенков сообщил о поражении российскими войсками пункта управления ВСУ, базы хранения украинского вооружения и военной техники.

120 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS, 250 реактивных снарядов РСЗО "Смерч" и две транспортно-заряжающие машины были уничтожены в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск ДНР.

Всего за неделю ликвидировано 30 пунктов управления ВСУ, 21 склад и хранилище топлива.

Украинские войска не прекращают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Всего за неделю в городе Энергодар и на территориях, прилегающих к станции, разорвалось около 50 снарядов, включая крупнокалиберные. Стрельба велась из населенных пунктов, подконтрольных ВСУ. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, при этом Минобороны РФ отчиталось об уничтожении украинской гаубицы "Мста-Б" и двух автомобилей Вооруженных сил Украины. Радиационная обстановка на ЗАЭС остается нормальной.