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Военное обозрение

Показаны кадры уничтожения британской крылатой ракеты Storm Shadow расчетом ЗРК «Бук-М1»

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Источник изображения: topwar.ru

Сейчас в зоне проведения спецоперации российские силы ПВО практически не отрабатывают по крупным воздушным целям, таким как самолеты и вертолеты, по причине того, что у Воздушных сил Украины их почти не осталось. Но это не значит, что наши зенитчики могут расслабиться. Скорее наоборот, насыщенность неба БПЛА противника разного типа, в том числе малогабаритными, заставляет наших защитников неба работать еще более напряженно.

Помимо беспилотников, российским ЗРК необходимо перехватывать и уничтожать более сложные цели, такие как реактивные ракеты HIMARS, а в последнее время и англо-французские дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow, созданные по технологии «стелс». Сложность перехвата этой ракеты состоит в том, что она не только движется с большой скоростью, но и постоянно меняет траекторию полета.

Киевские власти, выпросив у Лондона поставку Storm Shadow, рассчитывали, что они уж точно будут неуязвимы для российских систем ПВО. Однако, как и во всех остальных случаях с западным «чудо-оружием», поставленным Украине, это оказалось не так. Наши зенитчики научились сбивать, пусть не все, но значительную часть британских крылатых ракет.

В сети распространяются уже далеко не первые кадры перехвата и уничтожения британской крылатой ракеты Storm Shadow, на этот раз расчетом ЗРК «Бук-М1» 29-й армии ВС РФ на Южно-Донецком направлении. Судя по докладу командира экипажа, цель была уничтожена с первого пуска ЗУР. К слову, стоимость одной ракеты Storm Shadow в зависимости от модификации составляет от 1,18 до 2,5 млн долларов. Производство ЗРК «Бук» в базовой версии обходится в 250 000 долларов.

Источник изображения: topwar.ru

В экипаж самоходного зенитного комплекса «Бук-М1», разработанного советскими военными инженерами в 70-е годы прошлого века, входят четыре человека. Механик-водитель отвечает за ход машины. Двое операторов захватывают цель. Командир расчета принимает решение и отдает приказ на запуск ракеты.

Источник изображения: topwar.ru

Захват цели происходит автоматически с помощью полуактивного радиолокационного самонаведения. Пароль «свой-чужой» исключает вероятность дружественного огня. На высоте свыше 25 километров комплекс сбивает все: от крылатых ракет до истребителей. При этом «Бук» может взять на сопровождение и уничтожить сразу несколько целей.

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Россия
Украина
Продукция
HIMARS
SCALP
Бук-М1
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Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
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