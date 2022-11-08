Поиск без системы: ВФУ пытаются нащупать слабое место в российской обороне

Все попытки атаковать позиции наших войск привели лишь к росту потерь украинских формирований

В минувшие выходные украинские формирования пытались взломать российскую оборону на нескольких оперативных направлениях. В каждом случае их попытки оказались безуспешными, а потери — огромными. Тем не менее о полном перемалывании ударных группировок ВФУ речи пока не идет, полагают эксперты. Наступающая со стороны Харьковской области группировка пытается нащупать слабое место, не считаясь с потерями: этот участок фронта пока остается довольно сложным. В этот же день в Минобороны рассказали об очередной провокации киевских сил на Запорожской АЭС.

Укрепленная оборона

Вооруженные силы России на выходных продолжили отбивать атаки украинских формирований.

— На купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ, усиленная формированием националистов, пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики, — рассказал в воскресенье, 6 ноября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, наступающие были остановлены, по ним наносятся огневые удары. Днем ранее на этом же направлении ВФУ пытались атаковать российские позиции силами до батальонной тактической группы. В итоге им было нанесено поражение: уничтожено три танка, две БМП, три бронеавтомобиля и пять автомашин.

Реактивная система залпового огня «Ураган» шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

В минувшую пятницу российскими войсками там же были пресечены атаки двух ротных тактических групп — подразделения ВФУ отброшены на исходные рубежи. По словам генерала Конашенкова, в ходе боя украинские войска потеряли более 110 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов и 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Козак».

В воскресенье в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области была сорвана атака ротной тактической группы противника. По выдвигавшимся подразделениям ВФУ нанесены удары — украинские силы потеряли до 200 военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронемашин и восемь пикапов.

Несмотря на большие потери ВФУ, пока нет признаков того, что украинская наступательная группировка перемолота, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Бронеавтомобиль ВСУ типа «Козак», подбитый артиллерией ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— Направление остается угрожающим, — отметил эксперт. — Такой жестокой для себя ценой они пытаются нащупать место, куда они смогут попытаться наступать. И судя по тому, сколько затаскивается на Украину вооружений, думаю, что всё равно они попробуют прорвать оборону. Потому что без Херсона всё их сентябрьское наступление не играет большой роли. Захват «шервудского леса» под Харьковом — это не стратегический успех, ничего не решает. Поэтому они всё время маневрируют, пытаются нащупать слабое место для продвижения к крупным населенным пунктам и тем самым отвлекают наши силы. Надо ожидать, что они все-таки попытаются еще дернуться. Надо вести разведку обязательно, оценивать ситуацию.

В районе населенного пункта Красный Лиман в ДНР высокоточным ударом ВКС России было поражено до сотни боевиков нацформирований и иностранных наемников, в том числе около 40 наемников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин, сообщили в военном ведомстве.

4 ноября высокоточным оружием были поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в Харькове, в которых производили реактивные снаряды к системам залпового огня.

Ударный вертолет Ка-52 во время подготовки к вылету Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

На краснолиманском направлении украинские формирования в течение трех дней предпринимали безуспешные атаки. В воскресенье были сорваны атаки двух батальонных тактических групп, в субботу — трех ротных тактических групп ВФУ, а 4 ноября — двух усиленных мотопехотных батальонов. Всего за три дня на этом направлении украинские силы потеряли более 400 военнослужащих убитыми, около 60 ранеными, семь танков, 12 боевых бронемашин, 25 автомобилей, реактивную систему залпового огня «Град», самоходную артиллерийскую установку и три пикапа.

На южно-донецком направлении было нанесено поражение подразделениям ВФУ в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка в ДНР. Украинские потери — до 70 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США, сообщили в ведомстве.

6 ноября на николаево-криворожском направлении украинские формирования силами до мотопехотной роты дважды атаковали позиции российских войск. Они были отброшены на исходные позиции, потеряв более 50 военнослужащих, восемь боевых бронемашин и десять автомобилей. Кроме того, барражирующими боеприпасами уничтожены две самоходные артиллерийские установки ВФУ.

Расчет артиллерийской установки «Мста-Б» Южного военного округа на боевой позиции в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Днем ранее украинским формированиям там было нанесено огневое поражение артиллерией, штурмовой и армейской авиацией. Их потери составили более 95 военнослужащих, десять боевых бронемашин и десять автомобилей различного назначения. В пятницу позиции российских войск на этом направлении были атакованы силами двух мотопехотных рот, усиленных танками. Все атаки отражены, ВФУ потеряли более 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Удары по инфраструктуре

За три дня оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1», РЛС зенитного ракетного комплекса С-300, 241 артиллерийское подразделение на огневых позициях, 11 пунктов управления ВФУ (в том числе 15-го полка нацгвардии, подразделений 60-й пехотной бригады и 72-й механизированной бригады), пункт управления СБУ, штаб одного из подразделений иностранных наемников, 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, базу хранения вооружения и военной техники и 542 района сосредоточения войск. Кроме того, в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВФУ уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, 250 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины, сообщили в ведомстве.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также беспилотник над островом Джарылгач в Херсонской области.

Применение беспилотного летательного аппарата «Грифон» в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Войска ПВО сбили 29 БПЛА, баллистическую ракету «Точка-У» в районе населенного пункта Куземовка в ЛНР, 42 снаряда американской системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Антоновка, Новая Каховка Херсонской области, города Донецк, Ленинское и Моспино в ДНР, два реактивных снаряда «Ольха» в районе Антоновки Херсонской области, одну американскую противорадиолокационную ракету HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и три реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Также подразделениями ПВО был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Угледар в ДНР, рассказали в Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 331 самолет, 169 вертолетов, 2452 беспилотных летательных аппарата, 386 зенитных ракетных комплексов, 6398 танков и других боевых бронированных машин, 883 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3560 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7086 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Подразделение разведки Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Генерал также отметил, что киевский режим продолжает провокации на Запорожской АЭС. В воскресенье украинской артиллерией было выпущено 15 крупнокалиберных снарядов по Энергодару и прилегающей к атомной станции территории. Стрельба велась из Днепропетровской области. Ответным огнем уничтожены гаубица «Мста-Б» и два автомобиля ВФУ. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме, заявил Конашенков.

Огнем и маневром

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Во время наступления рота старшего лейтенанта Руслана Гараева уничтожила долговременные огневые точки противника и прорвала оборону. В ходе боя танк Руслана уничтожил два танка и автомобиль с боеприпасами. Развивая наступление, рота сковала действия обороняющихся боевиков, чем обеспечила проход основных сил батальонной тактической группы (БТГ) вглубь обороны противника, заявили в ведомстве.

Взвод старшего лейтенанта Никиты Галушкина уничтожил четыре РСЗО, шесть артиллерийских орудий, два командных пункта и большое количество боевиков. Это позволило остановить наступление ВФУ, а затем отбросить их на исходные позиции, рассказали в Минобороны.

Военнослужащий ВС РФ на передовой Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Реактивный артиллерийский дивизион сержанта Алексея Алексеева вел ожесточенные бои. Алексей с подчиненными доставлял снаряды, перегружал их в транспортно-заряжающую машину и заряжал боевые машины. Перегружая боеприпасы, сержант заметил низколетящий беспилотник, ведущий разведку. Он немедленно сообщил об этом командиру, в результате аппарат был уничтожен. После этого дивизион переместился на запасные позиции и продолжил выполнять задачи по удержанию оборонительных рубежей, рассказали в ведомстве.

Подразделение старшего прапорщика Сергея Корсунова освобождало населенный пункт. Когда колонна БТГ двигалась в район выполнения задачи, она попала под обстрел. В результате несколько единиц транспорта, следующих за машиной связи Корсунова, были повреждены. Сергей перенес 12 раненых военнослужащих в свою машину и вывез их в укрытие, чем спас им жизнь.

Артиллерийская батарея сержанта Сурена Мовсисяна поддерживала огнем наступление российских мотострелков. В ходе боев артиллерийский расчет под командованием Мовсисяна уничтожил склад с боеприпасами. Артудары по оборонительным рубежам ВФУ ослабили их боевые порядки, что позволило мотострелкам развить наступление, прорвать оборону и освободить населенный пункт, рассказали в ведомстве.

Расчет миномета 2Б14 «Поднос» в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

БТГ старшего лейтенанта Вадима Чеботарева нужно было закрепиться в заданном районе и организовать оборону. Боевики планировали навести переправу через водоем, чтобы атаковать российские подразделения. Офицер оперативно разместил расчет и приступил к нанесению огневых ударов по позициям ВФУ. Его взводом были уничтожены военная техника и боевики.

— Благодаря профессионализму и слаженным действиям старшего лейтенанта Чеботарева и его подчиненных враг понес существенные потери, оставил попытки вернуть район и был отброшен на исходные позиции, — рассказали в Минобороны РФ.

Возле расположения российских подразделений действовала украинская ДРГ. Рядовой Александр Казиханов вместе с сослуживцами отправился на поиски диверсантов. Доложив об их обнаружении, разведчики вступили в бой. Александр скрытно подобрался к группе боевиков и забросал гранатами позицию пулеметного расчета. Лишенные огневой поддержки диверсанты бежали с поля боя.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Экипаж радиостанции прапорщика Вячеслава Мокринского обеспечивал связью батальонную тактическую группу. В ходе контрнаступления ВФУ от разорвавшегося снаряда повредились аппаратная и антенна радиостанции. Вячеслав и его подчиненные быстро восстановили поврежденную технику, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями и отразить атаку противника, рассказали в ведомстве.

Расчет орудия сержанта Эдуарда Виноградова поддерживал огнем наступление батальонной тактической группы. В ходе боя военнослужащие уничтожили два самоходных орудия и большое количество боевиков. Нанесенный ими урон обеспечил прорыв оборонительных позиций и продвижение российских войск вглубь обороны ВФУ.

Андрей Федоров

Роман Крецул