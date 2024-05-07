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ТАСС

Эксперт считает, что КНР не поддержит инициативу Макрона по отправке войск на Украину

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Бывший посол Франции в Китае и в РФ Сильви Берманн подчеркнула, что китайская сторона призывает учитывать интересы в сфере безопасности обеих сторон

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин выступает за урегулирование украинского конфликта и не поддержит позицию президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу отправки западных войск на Украину. Такое мнение изложила бывший посол Франции в КНР и в РФ Сильви Берманн в эфире радио RFI.

"Китай всегда придерживается мирной позиции. Поэтому я думаю, что он не поддерживает такой шаг", - заявила она, говоря о предложении Макрона по отправке западных военных на Украину. Она напомнила, что Китай уже публиковал свой план из 12 пунктов по урегулированию на Украине, который среди прочего призывает учитывать интересы в сфере безопасности обеих сторон, в том числе России. "Именно поэтому он не горит желанием посещать мирную конференцию, организованную Швейцарией в июне", - указала Берманн.

"Даже если Китай на самом деле не поддерживает войну, он не может отказаться от поддержки России, пока у них есть общий враг в лице США", - добавила она.

Председатель КНР в воскресенье прибыл во Францию с государственным визитом, который приурочен к 60-летию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. В ходе визита китайский лидер обсудит с президентом Франции ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, вопросы торговли, сотрудничество в области науки, культуры и спорта, а также проблемы климата. 

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Страны
Китай
Россия
Украина
Франция
Швейцария
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