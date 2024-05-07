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Стало известно об эффективности российских СКАТ 350 М в зоне СВО

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Изображение: АО «Концерн «Калашников»
Изображение: АО «Концерн «Калашников».

«Калашников»: беспилотник СКАТ 350 М показал свою эффективность в зоне СВО

Беспилотный летательный аппарат СКАТ 350 М показал свою эффективность в зоне специальной военной операции (СВО) против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения холдинга «Калашников» в Telegram.

В зоне СВО беспилотник, предназначенный для воздушного наблюдения в оптическом и инфракрасных диапазонах, используется спецназом «Росгвардии».

«В очередной раз беспилотник, созданный на Ижевском авиационном заводе, проявил себя с наилучшей стороны, позволив спецназовцам обнаружить технику, военное предприятие и склад боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении.

Соответствующие координаты цели беспилотник передал Минобороны, после чего по ней отработали Воздушно-космические силы.

В апреле концерн «Калашников» на выставке «Экспотехностраж. День передовых технологий» представил комплекс с модернизированным разведывательным дроном СКАТ 350 М.

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Страны
Украина
Компании
Росгвардия
Проекты
БПЛА
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