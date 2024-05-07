"Разгромить их в хлам". Военный политолог о предстоящих учениях ВС РФ

Военный эксперт Перенджиев: мы покажем НАТО готовность ответить ядерным оружием
Сообщение Генштаба ВС РФ о подготовке к учениям по применению нестратегического ядерного оружия прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Александр Перенджиев.
Генеральный штаб ВС РФ начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, говорится в пресс-релизе Минобороны.
"По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота", – сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.
В ходе учений будут отработаны вопросы применения нестратегического ядерного оружия, добавили в Минобороны.
В эфире радио Sputnik военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал, о каком оружии идет речь.
Цель любых учений – подготовить войска к отражению определенных угроз, продолжил он.