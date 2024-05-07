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РИА Новости

"Разгромить их в хлам". Военный политолог о предстоящих учениях ВС РФ

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Военнослужащие ВС РФ на учениях
Военнослужащие ВС РФ на учениях.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Военный эксперт Перенджиев: мы покажем НАТО готовность ответить ядерным оружием

Сообщение Генштаба ВС РФ о подготовке к учениям по применению нестратегического ядерного оружия прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Александр Перенджиев.

Генеральный штаб ВС РФ начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, говорится в пресс-релизе Минобороны.

"По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота", – сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

В ходе учений будут отработаны вопросы применения нестратегического ядерного оружия, добавили в Минобороны.

В эфире радио Sputnik военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал, о каком оружии идет речь.

"Нестратегическое ядерное оружие – это прежде всего ракеты малой и средней дальности, а также авиационные бомбы, которые имеют ядерный заряд. Например, (оперативно-тактические ракетные) комплексы "Искандер" – это нестратегическое оружие, если их снабдить ядерным зарядом. Речь идет о том, чтобы показать НАТО, что Россия готова защищаться всеми имеющими средствами вплоть до применения ядерного оружия, если НАТО начнет агрессивные действия против Российской Федерации и Республики Беларусь", – сказал военный политолог.

Цель любых учений – подготовить войска к отражению определенных угроз, продолжил он.

"В последнее время было сделано много заявлений со стороны представителей Запада о намерении начать войну против России на Украине. Это для нас будет уже не специальная военная операция, а война, и в случае необходимости придется применять тактическое ядерное оружие, чтобы, как говорится, разгромить их в хлам. Поэтому на сегодняшний день проводятся эти учения... Мы показываем свою готовность противодействовать всем заявленным против нас угрозам. И здесь самое главное – научить войска противодействовать этим угрозам. Именно это, как я понимаю, мы сейчас и осуществляем", – заключил Александр Перенджиев.
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