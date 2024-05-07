СМИ Южной Кореи: КНДР планирует развернуть первую комплексную систему РЭБ с использованием ИИ

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СМИ Южной Кореи сообщают, что армия КНДР планирует уже октябре текущего года развернуть первую комплексную систему РЭБ с использованием искусственного интеллекта (ИИ), который будет осуществлять управление и координацию. По данным южнокорейской прессы, реализацией проекта занимается специально созданное для этой цели новое управление, напрямую подчиненное Генштабу КНА.

Также сообщается, что совместно с новым управлением крупными проектами в области РЭБ и внедрения ИИ, также занимается "Бюро организации боевой подготовки" и служба МТО КНА.

Ранее сообщалось, что правительство КНДР подчеркнуло, что Пхеньян намерен предпринимать больше действий для сохранения своей военной мощи, несмотря на продолжающееся санкционное давление США.

В заявлении МИД КНДР также содержатся предупреждения, что в случае, если Запад будет вводить новые санкции, армия Северной Кореи будет регулярно проводить испытания своего ядерного оружия.

Заместитель главы северокорейского внешнеполитического ведомства по делам США Ким Ын Чхоль напомнил, что каждый раз, когда Вашингтон готовил очередную резолюцию о санкциях против КНДР, Пхеньян проводил очередные более мощные ядерные испытания. Таким образом, жесткие санкции США стали своеобразным катализатором и движущей силой, которая способствовала поэтапному обновлению национальной мощи КНДР.