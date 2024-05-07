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В США оценили защищенность танков с «царь-мангалами»

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС.

Forbes: ВСУ тратят много БПЛА для борьбы с оснащенными «царь-мангалами» танками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) тщетно тратят очень много беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для борьбы с российскими танками, которые оснащают сплошными антидроновыми навесами. Защищенность машин с «царь-мангалами» оценили в публикации американского издания Forbes.

«Слои самодельной брони, установленные в мастерских недалеко от линии фронта, защищают танки-черепахи от 100 000 FPV-дронов, которые украинцы ежемесячно выпускают против наступающих русских», — пишет издание.

Также некоторые танки с «царь-мангалами» оснащают минными тралами. Forbes приводит слова историка вооружения Мэтью Мосса, который отметил, что такие машины используют в качестве средства разминирования путей для колонн бронетехники.

Ранее в мае появилось видео, демонстрирующее работу российского танка, который получил сплошную защиту крыши, бортов и кормы от ударов дронами-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников снарядов. «Мангал» из листов стали дополнили решетчатыми экранами. Также танк получил колейный минный трал КМТ-7 с электромагнитной приставкой.

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Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
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