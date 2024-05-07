НАТО рассматривает возможность ввода войск на Украину (La Repubblica, Италия)

Repubblica: НАТО определилась с "красными линиями" для вмешательства на Украине

Североатлантический альянс обозначил две "красные линии", пишет Repubblica. Пересечение любой из них Россией повлечет прямое вмешательство Запада в конфликт на Украине. Одна — это помощь Москве со стороны любого из ее союзников, другая — прорыв российской армии к Киеву.

Впервые с начала конфликта на Украине НАТО, в конфиденциальном порядке и без официальных сообщений, определила как минимум две красные линии, после пересечения которых может произойти прямое вмешательство альянса в военные действия на Украине. Но на данный момент, следует подчеркнуть, никаких оперативных схем, предусматривающих отправку людей, нет. Есть лишь анализ возможных чрезвычайных планов: рассматриваются по-настоящему "крайние меры" — на тот случай, если в конфликт окажутся вовлечены третьи страны.

Первая "красная линия" — прямое или косвенное участие третьей стороны на украинском театре военных действий. Возможность такого развития событий сопровождается страхами и опасениями, сомнениями и моральными ограничениями. Все вращается вокруг вопроса: прорвет ли Россия линию обороны Киева. Российско-украинская граница — очень протяженная и уязвимая. Войска Зеленского уже не в состоянии контролировать ее целиком. Но настоящим кошмаром является возможный прорыв России на северо-запад. Почему? Потому что это создаст коридор между Киевом и Белоруссией. Именно этот вариант тактических действий недавно был признан вполне возможным несколькими аналитиками из стран-союзниц. Тогда Минск будет напрямую включен в военное противостояние. Белорусские войска и вооружение приобрели бы решающее значение для Москвы. В подобных обстоятельствах западные партнеры могут активировать силы обороны в пользу Украины.

Вторая "красная линия" — военная провокация против Прибалтики или Польши, либо же целенаправленная атака на Молдову. Это не обязательно должно быть вторжение, которое может последовать за наступлением на Одессу, — хватит и обычного военного маневра с целью проверить реакцию Запада. Эта попытка также может быть предпринята для проверки способности союзного фронта реагировать в условиях возможной суеты и замешательства: сезон выборов в Европе и США может заставить Кремль думать, что НАТО занята другими проблемами. Однако альянс скорее всего, не станет терпеть такое агрессивное поведение.

Донбасс — причина беспокойства

Чтобы понять всю деликатность момента, необходимо обратить особое внимание на восточный фронт. Европейские правительства с глубокой озабоченностью следят за развитием российского наступления в Донбассе. Возможность военного краха украинской армии уже не исключается. Поэтому для западных лидеров становится жизненно важным послать четкий сигнал Владимиру Путину: одно дело — глубоко продвинуться на восточных территориях Украины, но совсем другое — захватить столицу или вовлечь в конфликт третьи страны. Другими словами, Украина не может проиграть — и Североатлантический альянс готов к прямому вмешательству, чтобы предотвратить крах Киева.

Ситуация на местах свидетельствует о наличии готовой стратегии и подготовке войск, которые будут развернуты в случае непредвиденных обстоятельств. Вдоль восточной границы Европы — в странах Балтии, в Польше, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии — альянс уже может рассчитывать на более чем 100 тысяч солдат, в число которых входят уже несущие службу, а также те, кто может быть мобилизован за несколько дней в рамках операции сил быстрого реагирования НАТО. В течение месяца, как недавно объяснил начальник польского генштаба, их число может быть удвоено, а в течение шести месяцев — утроено. Следует учесть, что в действительности около тысячи "западных" военнослужащих (почти половина из них — поляки) уже действует инкогнито на украинской территории. Вероятная реакция Запада, однако, будет поэтапной: первыми будут приведены в действие военно-воздушные силы, а наземные войска станут лишь "крайней мерой" в ситуации возможной эскалации.

Неблагоприятные условия для Киева

С другой стороны, уровень тревоги, который у украинцев и без того высок из-за нехватки боеприпасов и людей, сильно вырос по двум причинам. Во-первых, установилась хорошая погода, которая позволила России начать весеннее контрнаступление: летний сезон, когда снег уже растаял, а грязь высохла, благоприятствует продвижению российской армии. Второй фактор — как уже говорилось — политический. В ближайшие месяцы Европа и США будут погружены в две полные неопределенностей избирательные кампании, которые замедлят принятие любых оперативных решений. Это идеальные условия для Путина, который понимает, что может воспользоваться слабостью западных лидеров и тем, что общественное мнение отвлечено выборами, чтобы занять территории и угрожающе близко подойти к границам Европы. Именно эту ужасную перспективу НАТО намерена отдалить.

Стоит отметить, что это — пессимистичные сценарии, однако они возможны и анализируются западными лидерами. Джорджа Мелони, на плечи которой легло бремя председательства в "Большой семерке" и которая рискует столкнуться лицом к лицу с политическим кризисом и расколом правительственной коалиции, знает об этом. В свете последних новостей слова Эммануэля Макрона (об отправке войск на Украину — прим. ИноСМИ) становятся более понятными. В последние недели он очень настойчиво просил своих европейских партнеров не исключать никаких вариантов. Это ясный сигнал от ядерной державы. Вербальное сдерживание, готовое превратиться в военные действия. По той же причине Великобритания, которая возглавляет коалицию, состоящую из Варшавы, Нидерландов и стран Балтии, настаивает на прямом участии. Действия Макрона свидетельствуют о чрезвычайных сценариях, которые обсуждаются на саммитах НАТО. Он сделал это заявление всего за несколько часов до ключевого события: визита Си Цзиньпина в Париж. Франция, как стало известно из Елисейского дворца, будет призывать Си использовать свое влияние на Путина. "Сегодня не в интересах Китая иметь Россию, которая дестабилизирует международный порядок, — такова линия поведения французского лидера, который также проведет трехстороннюю встречу с Урсулой фон дер Ляйен. — Поэтому мы должны работать с Китаем, чтобы построить мир".

Трудности европейской обороны

Мы выступаем за сдерживание вместе с осознанием того, что вовлечение в прямой конфликт с Россией по-прежнему сопряжено с огромными оперативными трудностями и конструктивными задержками. Париж, например, способен отправить не более 20 тысяч человек в ближайшие сроки. Но, прежде всего, он не в состоянии выдержать длительную конфронтацию. По словам бывшего командующего стратегическими военно-воздушными силами Бруно Мегрэ, приведенным в парламентском докладе, в случае конфликта высокой интенсивности у французских ВВС не останется самолетов через 10 дней, а ракет, вероятно, через два дня. Аналогичную оценку, в некоторых случаях даже хуже, можно дать основным европейским странам: нехватка артиллерии, ВПК, рассчитанный на длительные сроки изготовления, несовместимые с условиями чрезвычайной ситуации, узкоспециализированные войска и, следовательно, их небольшая численность, конечно, не в состоянии сравниться с теми армиями, где действует всеобщий призыв. Не стоит недооценивать и нехватку сырья, которая будет мешать даже в случае возможной перестройки на военную экономику. Конечно, на европейском континенте есть американские базы с их огневой мощью и обороноспособностью, в том числе ядерной. Поэтому сегодня НАТО уже не исключает никаких сценариев. Наша цель — сдерживание. Наша цель — предотвратить превращение прямой конфронтации в реальность.