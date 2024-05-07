Войти
Flotprom

Британские морские беспилотники получат искусственный интеллект

166
0
0

Британский оборонный подрядчик Kraken Technology Group заключил партнерское соглашение с американской компанией BlueHalo для интеграции искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML) в беспилотные надводные и подводные системы собственной разработки.

Как уточняет The Defense Post, передовыми решениями BlueHalo планируют оснастить несколько дронов британской компании: малозаметный многоцелевой надводный дрон K3 "Скаут", подводный автономный аппарат дальнего наблюдения K4 "Манта" и прибрежный патрульный безэкипажный катер K5 "Кракен".

Подводный беспилотник K4 "Манта", Великобритания

Kraken Technology Group


Помимо технологий AI/ML, британские морские дроны получат разработанные BlueHalo системы радиоэлектронной борьбы "Титан" и "СкайВью" для защиты от воздушных угроз.

"Это одна из нескольких инициатив, которые мы реализуем в рамках нашего долгосрочного плана стратегического развития, – заявил генеральный директор BlueHalo Джонатан Манимейкер. – Способность быстро и беспрепятственно адаптировать современные передовые технологии в смежных областях позволяет нам превзойти конкурентов в инновациях".

В свою очередь пресс-служба Kraken Technology Group заявила, что технологии AI/ML от американского партнера станут "основным ядром" автономной работы британских морских беспилотников.

"Эти решения повысят ситуационную осведомленность, улучшат автономную навигацию и возможности аппаратов действовать организованной группой", – отметили в Kraken Technology Group.

"Наша главная цель – быстрое внедрение возможностей, меняющих правила игры, – заявил генеральный директор Kraken Technology Group Мэл Криз. – Это партнерство обеспечит наши способности удовлетворить экспоненциально растущий спрос на рынке".

В 2023 году компания Kraken сотрудничала с L3Harris над реконфигурацией и модернизацией прототипа подводного дрона "Манта", улучшив его характеристики: полезная нагрузка выросла до 1000 кг.

Еще раньше, в 2022 году, британская фирма подписала соглашение с Thales, в рамках которого безэкипажные катера K5 "Кракен" получили наборы датчиков от французской компании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
Thales
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.05.2017
Президент французского концерна DCNS Эрве Гийу о новом авианосце, экспорте и кадровой политике
23.07.2008
Военный Фарнборо
14.07.2008
Выставки мирового уровня
22.05.2008
ГОСКОРПОРАЦИИ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
03.07.2007
Подводных лодок в магазине нет
08.06.2007
Раменские умельцы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 01:28
  • 1
В Белгородской области составят рекомендации по защите предприятий средствами РЭБ
  • 07.05 01:11
  • 3
Раскрыты подробности об американо-японском перехватчике гиперзвуковых ракет
  • 06.05 22:10
  • 1191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 19:07
  • 487
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.05 17:46
  • 278
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 17:11
  • 2714
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.05 16:35
  • 11
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 06.05 16:31
  • 13
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 06.05 16:25
  • 3
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 06.05 15:50
  • 0
Steadfast Defender: На словах учения – на деле подготовка к войне
  • 06.05 09:29
  • 1
Американская помощь сама по себе не спасет Украину (Foreign Affairs, США)
  • 06.05 08:35
  • 1
Украина на краю пропасти, заявляет высокопоставленный военачальник (The Economist, Великобритания)
  • 06.05 08:26
  • 4151
Оценка Советского периода в истории России.
  • 06.05 04:01
  • 1
Ответ на реплику от "просто экспл"
  • 06.05 02:32
  • 6
О штурмовом танке для "современных боевых действий"