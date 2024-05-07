Британские морские беспилотники получат искусственный интеллект

Британский оборонный подрядчик Kraken Technology Group заключил партнерское соглашение с американской компанией BlueHalo для интеграции искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML) в беспилотные надводные и подводные системы собственной разработки.

Как уточняет The Defense Post, передовыми решениями BlueHalo планируют оснастить несколько дронов британской компании: малозаметный многоцелевой надводный дрон K3 "Скаут", подводный автономный аппарат дальнего наблюдения K4 "Манта" и прибрежный патрульный безэкипажный катер K5 "Кракен".

Подводный беспилотник K4 "Манта", Великобритания Kraken Technology Group

Помимо технологий AI/ML, британские морские дроны получат разработанные BlueHalo системы радиоэлектронной борьбы "Титан" и "СкайВью" для защиты от воздушных угроз.

"Это одна из нескольких инициатив, которые мы реализуем в рамках нашего долгосрочного плана стратегического развития, – заявил генеральный директор BlueHalo Джонатан Манимейкер. – Способность быстро и беспрепятственно адаптировать современные передовые технологии в смежных областях позволяет нам превзойти конкурентов в инновациях".

В свою очередь пресс-служба Kraken Technology Group заявила, что технологии AI/ML от американского партнера станут "основным ядром" автономной работы британских морских беспилотников.

"Эти решения повысят ситуационную осведомленность, улучшат автономную навигацию и возможности аппаратов действовать организованной группой", – отметили в Kraken Technology Group.

"Наша главная цель – быстрое внедрение возможностей, меняющих правила игры, – заявил генеральный директор Kraken Technology Group Мэл Криз. – Это партнерство обеспечит наши способности удовлетворить экспоненциально растущий спрос на рынке".

В 2023 году компания Kraken сотрудничала с L3Harris над реконфигурацией и модернизацией прототипа подводного дрона "Манта", улучшив его характеристики: полезная нагрузка выросла до 1000 кг.

Еще раньше, в 2022 году, британская фирма подписала соглашение с Thales, в рамках которого безэкипажные катера K5 "Кракен" получили наборы датчиков от французской компании.