"Убедительность и зрелищность": зачем России проводить испытания ядерных сил

Песков связал ракетные учения ВС РФ с заявлениями об отправке войск на Украину

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поставил задачу в ответ на "провокационные заявления и угрозы" с Запада провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Как будут проходить учения, ожидать ли реальных пусков и подрывов ядерных боеприпасов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Генеральный штаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учений с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и Военно-морского флота. В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В Кремле уже отметили, что отработка запуска ядерного оружия напрямую связана с заявлениями политиков из стран Запада о готовности отправить войска на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что речь, в частности, идет о словах президента Франции Эммануэля Макрона, британских представителей и заявлениях членов сената США.

"Это совсем новый виток эскалации напряженности, он беспрецедентный, и, конечно, он требует особого внимания и особых мер", - сказал Песков.

Как будут проходить учения?

Вооруженные силы РФ, надо отметить, располагают весьма обширной номенклатурой тактических ядерных боеприпасов. К примеру, в ВКС это управляемые ракеты со специальными боевыми частями, ядерные/термоядерные бомбы свободного падения, в Ракетных войсках и артиллерии - оперативно-тактические/тактические ракетные комплексы и снаряды к ствольной артиллерии, в Военно-морском флоте - крылатые ракеты, торпеды, мины. И это далеко не полный перечень.

На подобных мероприятиях, надо полагать, представляется целесообразным отработать целый комплекс вопросов. Начать необходимо с отработки планирования ядерного поражения противника, то есть с планирования первого и последующих ядерных ударов. В ходе учения надо разобраться с общим объемом подобных задач, продолжительностью и построением ядерных ударов, предполагаемой степенью поражения объектов, порядком их разведки или доразведки, распределением специальных боеприпасов (так обычно военные называют ядерные головные части) на возможные ядерные удары.

Надо отработать в полном объеме объекты поражения, координаты точки прицеливания, мощность специальных боеприпасов, вид и высоту взрыва, ожидаемую эффективность удара.

Кроме того, есть масса вопросов, решение которых в ходе учений надо довести до полного автоматизма. К таковым, например, относятся своевременная подготовка, доставка и выдача войскам ядерных боеприпасов, перевод ЯБП в установленные степени готовности, рассредоточение, укрытие, охрана и оборона ЯБП в районах дислокации и на марше и т.д.

Самое главное - в ходе учений надо опять-таки до автоматизма отработать порядок принятия решения на применение ядерного оружия. Считается, что у главы государства есть некая «красная кнопка», нажав которую, президент осуществляет одновременный массированный запуск межконтинентальных баллистических ракет и запуск баллистических ракет подводных крейсеров стратегического назначения.

Эта ересь весьма прочно засела в умах большинства российских граждан и даже иногда озвучивается на экспертном уровне. На самом деле это не так. Точнее, совсем не так.

Глава государства дает только сигнал на разрешение применения ядерного оружия и передает кодовый сигнал на разблокировку ядерных боевых частей.

Пуск межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также стратегических крылатых ракет с ядерными боезапасами, и любое применение тактического ядерного оружия (что и будет отрабатываться на предстоящих учениях) осуществляется самостоятельно соответствующими боевыми расчетами. Но перед этим с помощью кодоблокировочных устройств с боевых частей ракет снимается так называемая блокировка.

То есть боевые расчеты, получив некую кодовую комбинацию от главы государства, достают из особых сейфов и вскрывают свои пакеты с пятью сургучными печатями. А там записана своя кодовая комбинация. Командиры, сравнив информацию от президента и данные своего пакета, производят необходимые криптографические операции и получают искомый код для снятия блокировки. Боевой расчет вводит данные в носитель, после чего загораются транспаранты «Блокировка снята» и «Пуск разрешен».

Для решения этой задачи глава государства располагает так называемым «ядерным чемоданчиком». На самом деле это портативный абонентский терминал (шифр «Чегет») автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами «Казбек». Точно такими же устройствами располагают министр обороны России и начальник Генерального штаба ВС РФ.

Источник изображения: Reuters

По одним данным, разрешение на применение ядерного оружия и коды на разблокировку ядерных боевых частей выдаются только в случае подтверждения от двух «чемоданчиков», по другим - от трех.

То есть единолично решение на применения ядерного оружия в России принять никто не может. Примерно так же функционирует эта система и в Соединенных Штатах.

Но самое главное - если проводить учение по отработке применения тактического ядерного оружия таким образом (то есть без реальных пусков и подрывов ЯБП), то, пожалуй, в этом случае будет отсутствовать столь необходимая для вероятного противника убедительность и зрелищность. И в самом деле - ведь не пригласишь же зарубежных журналистов, к примеру, на вскрытие пакетов с пятью сургучными печатями, где записана кодовая комбинация. Практически все мероприятия на подобных учениях - военная тайна.

«Роза» и «Тюльпан»

Возникает вопрос: что делать и как это осуществляли раньше? Напомним, что в августе-сентябре 1961 года в СССР была проведена операция «Роза» - учения с целью проверки точности попадания и надежности действия баллистических ракет Р-12 с ядерными боевыми частями.

Запуски ракет с реальными ядерными боевыми частями и их последующим подрывом осуществлялись на расчетную дальность 846 км по полигону на территории архипелага Новая Земля. Временная стартовая позиция для ракет Р-12 была создана в районе города Салехард (пос. Полярный, если точнее).

Но операция «Роза» была далеко не единственной в своем роде. 8 сентября 1962 года была проведена операция «Тюльпан». В ходе этого учения испытывалась баллистическая ракета средней дальности Р-14У с термоядерным зарядом. Ракета была запущена с полевой позиции в районе станции Ясная (Забайкальский край) по полуострову Сухой Нос на Новой Земле. Дальность стрельбы составила 3740 км. Ядерный взрыв произошел в районе опытного поля Д-2 на высоте 1725 м. Энерговыделение взрыва составило 1,9 Мт.

То есть в те времена все было более чем реально - пуски ракет с ядерными боеприпасами, взрывы, работа всех средств фиксации на опытных полях на Новой Земле, осуществлялись все необходимые траекторные измерения. То есть убеждать противника на словах в том, что Вооруженные силы располагают ядерным оружием и готовы его применить, не требовалось. Все проходило воочию.

А в настоящее время злопыхатели на Западе утверждают, что российский ядерный арсенал проржавел, покрылся мхом и лишайниками, хранилища с ЯБП заросли кустарником, и в целом Россия не способна применить даже тактическое ядерное оружие.

Поэтому вполне возможно, что настало время проведения новых операций типа «Роза» и «Тюльпан».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок