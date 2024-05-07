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Военное обозрение

В США представлен концепт нового ударного беспилотного конвертоплана Razor P100

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Источник изображения: topwar.ru

Американский стартап из Калифорнии Mayman Aerospace представил концепт нового беспилотного аппарата вертикального взлета и посадки (VTOL) Razor P100 во время проходившей в США недели сил специальных операций.

Как поясняет разработчик, машина, способная нести полезную нагрузку весом 45 кг, станет родоначальником нового семейства конвертопланов. В частности, планируется создание версии P500 с грузоподъемностью около 220 кг, а затем и более тяжелых вариантов.

Возможна различная специализация аппаратов, от ведения разведки и борьбы с БПЛА до нанесения ракетных ударов, подавления ПВО и транспортировки грузов. Более крупные модели линейки Razor потенциально смогут быть оснащены ракетами Hellfire или Brimstone для высокоточного поражения целей.

Компактные размеры Razor позволят ему взлетать и приземляться на площади 3х3 метра, в том числе с воздушных платформ и кораблей. Конвертоплан способен работать на высоте до 3 тыс. м и развивать скорость до 0,75 Маха. Поддерживаемая искусственным интеллектом навигация будет осуществляться по GPS-сигналу. Ведется создание автономной операционной системы SkyField на основе ИИ, способной интегрироваться в существующие системы управления полем боя.

Как утверждает разработчик, первый прототип Razor P100 начнет летные испытания в третьем квартале текущего года [ранее в воздух поднялась испытательная платформа P50]. На данный момент объем заказов для потенциальных клиентов из Европы и Австралии оценивается в $120 млн. Минобороны США выделило $3,25 млн на финансирование работ.

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Страны
Австpалия
США
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AGM-114
Проекты
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