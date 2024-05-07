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ТАСС

Французский полковник назвал возможную отправку войск на Украину каплей в море

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Источник изображения: Алексей Коновалов/ ТАСС

Александр Вотравер подчеркнул, что речь идет о военных, которые уже размещены в Восточной Европе

ПАРИЖ, 5 мая. /ТАСС/. Париж может отправить на Украину не более двух батальонов, это была бы капля в море по сравнению с численностью российской армии. Об этом в эфире телеканала LCI заявил полковник Вооруженных сил (ВС) Франции Александр Вотравер.

"Это 10-12 тыс. солдат, то есть двух батальонах, - отметил он. - Плохая новость заключается в том, что этого совершенно недостаточно для противостояния полумиллионной армии России".

Кроме того, он подчеркнул, что речь идет о военных, которые уже размещены в Восточной Европе, а это значит, что их не получится использовать самостоятельно, поскольку они действуют под общим командованием НАТО.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist допустил возможность рассмотрения вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если российские силы прорвут линию фронта. По словам Макрона, многие страны поняли подход Парижа и согласились с его позицией на этот счет.  

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Страны
Россия
Украина
Франция
Проекты
NATO
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