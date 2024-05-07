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ТАСС

Глава МИД Польши считает, что с помощью США Украина сможет продержаться до конца года

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Источник изображения: © AP Photo / Sarah Meyssonnier

Польши Радослав Сикорский отметил, что "войны никогда не идут в одном направлении, у них есть как подъемы, так и спады"

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Недавно выделенный США пакет военной помощи поможет Киеву продержаться до конца нынешнего года в конфликте с РФ. Такое мнение выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Politico.

"Благодаря американскому пакету [военной помощи], я думаю, что мы можем быть уверены, что Украина не проиграет в этом году", - приводит слова польского дипломата европейская версия издания. Глава польского МИД считает, что в настоящее время исход конфликта на Украине еще не предрешен. По его убеждению, "войны никогда не идут в одном направлении, у них есть как подъемы, так и спады".

Сикорский полагает, что в 2025 году "Россия, вероятно, начнет ощущать серьезные экономические сложности". Помимо этого, он в очередной раз призвал использовать замороженные активы РФ для поддержки Киева еще до окончания военного конфликта.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что недавно одобренный Конгрессом США новый пакет военной помощи Киеву не сможет моментально в корне изменить ситуацию на поле боя. При этом он считает, что полученная помощь поможет Киеву удержать фронт и подготовить почву для ответных действий. Однако политик отметил, что эти прогнозы будут актуальны, только если президент США Джо Байден сможет переизбраться в ноябре 2024 года.

24 апреля Байден подписал утвержденный Конгрессом законопроект о возобновлении поставок оружия Украине на общую сумму $61 млрд. Как подчеркивали в МИД РФ, предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине. 

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