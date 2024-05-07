Сенатор заявила, что выборы в США и ЕС приведут новые лица для переговоров по Украине

Ольга Ковитиди отметила, что раньше конца осени 2024 года за стол переговоров России садиться не с кем

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Выборы президента США и депутатов Европарламента выведут на политическую сцену новых действующих лиц для потенциальных переговоров по Украине. Такое мнение выразила в разговоре с ТАСС член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ заявил, что ежедневные заявления стран Запада о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине, бесчестны.

"Будут ли переговоры с Украиной? Конечно, будут. Вопрос, когда, с кем и на каких условиях. Раньше конца осени 2024 года за стол переговоров России садиться не с кем. Очевидно, что ноябрьские президентские выборы в США и июньские выборы в Европарламент выведут на политическую арену новых игроков с новыми правилами", - считает Ковитиди.

Она также уверена, что Россия приняла единственно верное решение об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского и "группы лиц, имеющих прямое отношение к убийству граждан России и Украины". "Последний президент Украины Владимир Зеленский уверенно возглавляет список преступников, уничтожающих Украину. Оставить данный факт без правовой оценки Россия просто не могла", - подчеркнула сенатор.

Ранее карточки о розыске Зеленского и еще ряда украинских политиков и военных появилась в базе МВД РФ. Статья уголовного дела в базе не приводится.