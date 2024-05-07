Азербайджан закупил чешские самоходные гаубицы DITA

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Азербайджан намерен существенно увеличить парк самоходных гаубиц чешского производства: в дополнение к уже переданным 36 САУ DANA закуплено еще свыше 70 единиц более совершенной модели DITA.

Как указывается в издании Future Army, стволы для DITA изготавливаются на словацком государственном предприятии ZTS Špeciál. Со слов местных политиков, оно загружено выполнением заказа для чешской компании Excalibur Army, производящей 70 САУ DITA для Азербайджана. Поэтому нет возможности снаряжать стволами словацкие гаубицы Zuzana 2, выпускаемые для нужд украинской армии.

САУ DITA размещена на шасси Tatra 8x8. Она имеет полностью автоматизированную надстройку, в которой находятся только водитель и командир. Как поясняет разработчик, компания Excalibur Army, имея размеры 13,02 м в длину, 3,08 м в ширину и 3,12 м в высоту и вес до 29 тонн, DITA универсальна и может устанавливаться на различные колесные или гусеничные шасси.

Кабина экипажа обладает защитой, соответствующей 1-му уровню по STANAG 4569 (выдерживает пулю патрона 7,62х51 мм и осколки 155-мм ОФС при его подрыве на дистанции 100 м), и оснащена средствами отопления, кондиционирования воздуха и системой фильтрации.

Вооруженная 155-мм пушкой L45 стандарта НАТО, DITA может работать по целям на расстояние до 39 км, достигая максимального темпа огня шесть выстрелов в минуту. Боезапас составляет 40 снарядов. Она поддерживает различные режимы стрельбы, в том числе в состоянии наносить одновременный удар несколькими снарядами.

Двигатель Tatra T3C-928-90 максимальной мощностью 300 кВт может развивать скорость 90 км/ч по дорогам и 25 км/ч по бездорожью, с максимальной дальностью хода 600 км.