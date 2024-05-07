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ЦАМТО

Посол Германии анонсировал передачу Украине дополнительных ЗРК Patriot, IRIS-Е и Skynex

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Самоходная пусковая установка первого полученного вооруженными силами Украины комплекта немецкого зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM, 2023 год (c) социальные сети
Самоходная пусковая установка первого полученного вооруженными силами Украины комплекта немецкого зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM, 2023 год (c) социальные сети.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 6 мая. Посол Германии на Украине Мартин Йегер во время поездки в Харьковскую область анонсировал передачу Киеву дополнительных систем ПВО Patriot, IRIS-Е и Skynex.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила Харьковская областная военная администрация.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что Берлин принял решение поставить Украине еще одну систему Patriot (Берлин уже передал Киеву две такие системы).

"Мартин Йегер анонсировал дополнительные системы Patriot, IRIS-Е и новые системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации.

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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