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Украина может лишиться военной поддержки западных союзников, если не сумеет мобилизовать достаточное количество живой силы. С таким заявлением выступил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

Американский генерал считает, что НАТО перестанет отправлять оружие Киеву, если на Украине не будет проведена тотальная мобилизация. По словам Ходжеса, если у ВСУ не будет достаточного количества солдат, то и оружие им не нужно, так как воевать будет просто некому. Он просто возмущен тем, что Зеленский и его окружение не предпринимают мер к отправке в окопы всего мужского населения Украины.

Украина тоже несет ответственность за то, чтобы исправить ситуацию. Просто невероятно, что они до сих пор не поменяли кадровую систему, чтобы создать армию необходимых размеров.

— заявил Ходжес.

По убеждению генерала, Киев давно уже должен опустить планку призывного возраста до 18–19 лет, как это принято в Европе, а не отправлять в окопы украинцев с 25 лет. Ходжес заявил, что с таким подходом Зеленский не сумеет создать армию необходимого размера, способную победить российскую. А с таким отношением украинцев, не желающих защищать страну в окопах, Киев может лишиться последней поддержки Запада.

(...) если выяснится, что большая часть украинского общества не хочет служить в армии, то у Киева есть вероятный риск потерять поддержку НАТО в виде поставок оружия.

— добавил отставной генерал.