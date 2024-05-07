Войти
Lenta.ru

Создана альтернатива литий-ионным аккумуляторам

157
0
0
Фото: PxHere
Фото: PxHere.

Батарея на основе натрия превзошла по показателям литий-ионные аккумуляторы

Корейские ученые разработали дешевую батарею на основе натрия. Исследование было опубликовано в журнале Energy Storage Materials.

Автор исследования, профессор Корейского ведущего научно-технического института (KAIST) Юнг Ку Канг, заявил, что натрий-ионная батарея превосходит по многим показателям стандратные литий-ионные элементы. В первую очередь, она значительно дешевле, так как натрий распространен в 1000 раз чаще, чем литий.

В материале говорится, что разработанные ранее альтернативные батареи на основе натрия отличались низкой выходной мощностью, ограничениями по хранению и увеличенным временем зарядки. Юнг Ку Канг отметили, что в созданном его командой аккумуляторе эти недостатки были устранены благодаря использованию в батарее анодных материалов.

По словам ученых, гибридная натрий-ионная батарея превосходит по плотности аналогичные коммерческие литий-ионные аккумуляторы и по характеристикам удельной мощности соответствует суперконденсаторам.

В материале отмечается, что батарея имеет плотность энергии 247 ватт-час на килограмм и плотность мощности 34,7 тысяч ватт на килограмм. По словам специалистов, подобные аккумуляторы можно использовать, в том числе, в электромобилях.

В начале апреля ученые Университета Вандербильта в Нэшвилле (США) раскрыли опасность чрезмерного употребления соли для жизни. Согласно исследованию, потребление соли выше рекомендуемого порога может повысить риск фатальных исходов на 10-30 процентов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
16.08.2006
Производство нового военного самолета Ил-76МФ будет переведено из Ташкента в Ульяновск
16.08.2006
Ядерное топливо возвращается в Россию
16.08.2006
Российская наука сохраняет лидерство в авиакосмической технике, считает глава Минобрнауки РФ
16.08.2006
Греция в течение десяти лет потратит на ВиВТ 26,5 млрд евро
13.08.2006
Новое лазерное оружие может мгновенно поразить цель в любой точке планеты
11.08.2006
Госдепартамент США не намерен отменять санкции против "Рособоронэкспорта" и "Сухого"
11.08.2006
Турция приобретает у США 50 авиационных крылатых ракет SLAM-ER
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 01:28
  • 1
В Белгородской области составят рекомендации по защите предприятий средствами РЭБ
  • 07.05 01:11
  • 3
Раскрыты подробности об американо-японском перехватчике гиперзвуковых ракет
  • 06.05 22:10
  • 1191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 19:07
  • 487
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.05 17:46
  • 278
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 17:11
  • 2714
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.05 16:35
  • 11
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 06.05 16:31
  • 13
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 06.05 16:25
  • 3
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 06.05 15:50
  • 0
Steadfast Defender: На словах учения – на деле подготовка к войне
  • 06.05 09:29
  • 1
Американская помощь сама по себе не спасет Украину (Foreign Affairs, США)
  • 06.05 08:35
  • 1
Украина на краю пропасти, заявляет высокопоставленный военачальник (The Economist, Великобритания)
  • 06.05 08:26
  • 4151
Оценка Советского периода в истории России.
  • 06.05 04:01
  • 1
Ответ на реплику от "просто экспл"
  • 06.05 02:32
  • 6
О штурмовом танке для "современных боевых действий"