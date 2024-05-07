Песков назвал слова Макрона об отправке войск на Украину беспрецедентным витком эскалации

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что указанную информацию "надо проверять сначала"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину являются беспрецедентным новым витком напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с вами совсем недавно были свидетелями беспрецедентного нового витка напряженности, который был инициирован президентом Франции, МИД Великобритании. Это все была очень опасная риторика", - сказал представитель Кремля, комментируя данные о том, Франция отправила солдат из своего иностранного легиона на Украину. При этом Песков обратил внимание, что указанную информацию "надо проверять сначала".

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта".

В четверг, 2 мая, агентство Reuters опубликовало интервью с главой МИД Великобритании Дэвид Кэмероном, в котором тот утверждал, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям на территории России. Затем материал был отозван, согласно пояснению Reuters, на время "пересмотра некоторых деталей сообщения".

Новая версия вышла в 00:00 мск и ничем не отличалась от первоначального материала. В ней также содержалось обещание Лондона продолжить ежегодно оказывать помощь Украине в размере 3 млрд фунтов ($3,74 млрд) столько, сколько потребуется.