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ТАСС

ЕС надеется, что КНР не будет поставлять летальное оружие России

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Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что в Брюсселе от Пекина ждут "дополнительных усилий, чтобы остановить поставки продукции двойного назначения, которая находит свой путь на поле боя на Украине"

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Евросоюз надеется, что Китай не будет поставлять летальное оружие России и ограничит поставки продукции двойного назначения, а также будет способствовать прекращению боевых действий на Украине и сдерживать ядерную риторику РФ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Вместе с президентом Макроном мы обсудили обязательства Китая не предоставлять летальное оружие России", - заявила она, не уточняя, что речь идет об "обязательствах", которые ЕС призывает Китай принять на себя, о чем ранее заявлял глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

Фон дер Ляйен также отметила, что в Брюсселе от Пекина ждут "дополнительных усилий, чтобы остановить поставки продукции двойного назначения, которая находит свой путь на поле боя на Украине". "Мы рассчитываем на Китай, что он использует свое влияние на Россию, чтобы прекратить войну на Украине. Председатель Си Цзиньпин также играет важную роль в деэскалации ядерных угроз со стороны России, и я уверена, что председатель Си Цзиньпин продолжит это делать в условиях продолжающихся ядерных угроз со стороны РФ", - сказала она.

Ранее в Минобороны России проинформировали, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота РФ. Там уточнили, что планируются мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В оборонном ведомстве заявили, что учения в том числе являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. 

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