Эксперт рассказал о хранении тактического ядерного оружия России

Эксперт Болтенков: тактическое ядерное оружие РФ не хранят в боевых частях

Тактическое ядерное оружие в России не хранят на позициях боевых частей, оно находится в арсеналах 12-го Главного управления Минобороны РФ. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«На юге они (снаряды — Ред.) есть, в Новороссийске. Сейчас оружие будут доставлять на грузовые корабли — это ракета «Калибр» — на береговые ракетные комплексы «Бастион», подводные лодки и малые ракетные корабли», — рассказал эксперт.

Болтенков добавил, что российские военные проводят такие учения периодически, а в этот раз решили официально о них заявить.

Ранее в этот день военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил «Известиям», что Россия начала подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и Военно-морского флота (ВМФ) в ответ на угрозу, которая исходит от НАТО. Учения станут сигналом странам, считающим, что Россия не может применить такое вооружение в случае экзистенциальной угрозы.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские учения связаны с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и других представителей западных стран, которые обсуждают вопрос отправки войск НАТО для прямого участия в конфликте на Украине.

О начале учений с ракетными соединениями в Минобороны РФ сообщили ранее в понедельник. В ходе них военные отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Цель — поддержать готовность личного состава и техники к боевому применению таких вооружений для защиты России в ответ на провокации стран Запада.

2 мая президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз не стал исключать возможность отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры. Также эти слова Макрона раскритиковали в самой Франции, Италии, Великобритании, Венгрии и Словакии.

Президент России Владимир Путин 19 декабря 2023 года заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, ведь ей не нужны страны НАТО. США запугивают Европу Россией, чтобы заставить европейские страны платить взносы в альянс. Вашингтон «специально втащил нас и Европу в конфликт», как отметил президент, а теперь перекладывает финансовое бремя блока на государства Евросоюза.