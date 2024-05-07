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ЦАМТО

Airbus Helicopters поставит вертолеты H-145M ВС Брунея

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Источник изображения: Фото: mindef.gov.bn

ЦАМТО, 6 мая. Компания Airbus Helicopters объявила о подписании 2 мая с Минобороны Брунея контракта на поставку 6 многоцелевых вертолетов H-145M для ВВС этой страны.

Заказанные вертолеты предназначены для замены парка устаревших Bo-105. ВВС Брунея будут применять H-145M для выполнения различных задач, включая непосредственную авиационную поддержку и ведение разведки. Как планируется, поставки вертолетов начнутся в 2026 году.

H-145M – это многоцелевой вертолет, обладающий широким спектром возможностей. Он является военной версией двухдвигательного гражданского H-145, который эксплуатируется с 2014 года. H-145M может быть оперативно реконфигурирован из ударного варианта с неуправляемым и управляемым вооружением и системой самообороны в версию для специальных операций, включая систему быстрой высадки по тросам. Комплексные пакеты оборудования включают возможности подъема и транспортировки груза на внешней подвеске.

Налет выпущенных Airbus Helicopters вертолетов семейства H-145 на сегодняшний день превышает 7 млн. часов. H-145M могут использоваться для выполнения широкого спектра задач, включая перевозку войск и грузов, ведение наблюдения, поисково-спасательные операции, вооруженную разведку и медицинскую эвакуацию. В настоящее время операторами H-145M являются ВС Германии, Венгрии, Сербии, Таиланда и Люксембурга. Кипр заказал шесть вертолетов этого типа.

H-145M оснащен двумя двигателями Turbomeca Arriel 2E с цифровой системой управления (FADEC). Вертолет оборудован цифровым комплектом авионики Helionix с мощным 4-осевым автопилотом, что значительно снижает нагрузку на пилотов. Низкий уровень шума делает H-145 одним из самых "тихих" вертолетов в своем классе.

В настоящее время в состав ВВС Брунея входит около 24 ед. авиатехники, включая два самолета ВТА C-295MW, полученных в 2024 году; один CN-235-110M, который планируется снять с вооружения; 16 вертолетов S-70; комплекс БЛА RQ-21 "Интегратор"; четыре учебно-тренировочных самолета PC-7 Mk.2 и неизвестное количество устаревших вертолетов Белл-206B-3.

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Страны
Бруней
Венгрия
Германия
Кипр
Люксембург
Сербия
Таиланд
Продукция
C-295 CASA
CN-235
PC-7
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