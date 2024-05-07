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Полковник раскрыл детали учений с ядерным оружием

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Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости.

Полковник Матвийчук: учения с ядерным оружием похожи на боевые действия

В ходе проведения учений с использованием ядерного оружия имитируют нанесение ударов по различным целям и оценивают ущерб, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Учения проходят следующим образом: назначается штаб, возможно, артиллерийские, ракетные, авиационные части. Им ставятся различные задачи, которые необходимо выполнить. Проводятся учебные стрельбы», — перечислил военный.

Ядерное оружие, разумеется, не применяется, но, как объяснил Матвийчук, удары имитируют с помощью современной техники.

«Выбирают цели и в электронном варианте имитируют удары ядерным оружием. Затем оценивают ущерб. Это почти ничем не отличается от настоящих боевых действий, не считая отсутствия реальных ядерных пусков», — сказал полковник.

Ранее сообщалось, что Генштаб России начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ). Учения по отработке применения тактического ядерного оружия (ТЯО) он выполнит по поручению президента Владимира Путина.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
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