Си Цзиньпин: КНР против превращения кризиса на Украине в предлог для новой холодной войны

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Китай выступает решительно против использования кризиса на Украине в качестве предлога для провоцирования новой холодной войны. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам французско-китайского саммита в Париже.

"В то же время мы выступаем против использования кризиса на Украине для очернения третьих стран и перекладывания ответственности, а также для провоцирования новой холодной войны", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в Х (ранее Twitter).