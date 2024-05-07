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Известия.ru

Шойгу отметил успешное продвижение ВС РФ на красноармейском направлении

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Подразделения Армии России успешно продвигаются на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в телеграммах воинской части и соединениям, участвующим в СВО.

Шойгу обратился к бойцам 74-я отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригаде, которая принимала участие в освобождении Лисичанска и действовала на направлении главного удара в Авдеевке.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно решаете боевые задачи на красноармейском направлении. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Бердычи», ― цитирует 6 мая обращение Шойгу Telegram-канал оборонного ведомства. Министр обороны подчеркнул, что за проявленный героизм и отвагу три военнослужащих соединения удостоены звания Героя Российской Федерации.

Также министр заявил, что солдаты 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества демонстрируют героизм и отвагу в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ). В частности, военнослужащие полка занимались освобождением Очеретино, а также продолжают продвигаться вперед на красноармейском направлении.

Кроме того, Шойгу поздравил с освобождением Очеретино военнослужащих 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени отдельной мотострелковой бригады. Военные бригады также принимали участие в освобождении Сватова и Белогоровки.

«Министр обороны поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая ее безопасность», — заключили в Минобороны РФ.

Накануне российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. В Минобороны добавили, что подразделения группировки «Центр» также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло в районе населенных пунктов Архангельское и Новгородское в ДНР.

За последнее время ВС России освободили Бердычи, Семеновку и Новобахмутовку. Также в апреле были взяты под контроль Первомайское и Водяное.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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