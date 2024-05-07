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ЦАМТО

Oshkosh Defense заключила контракт на производство дополнительных ПУ ROGUE Fires для КМП США

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ПУ ROGUE-Fires
ПУ ROGUE-Fires.
Источник изображения: Oshkosh Defense

ЦАМТО, 6 мая. Компания Oshkosh Defense подписала с командованием КМП США контракт на поставку дополнительных шасси для дистанционно управляемых противокорабельных ПУ ROGUE-Fires (Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary Fires).

Стоимость заказа, с учетом сопутствующего оборудования, составляет 40 млн. долл.

Созданная на базе легкой бронированной машины JLTV, ROGUE-Fires представляет собой наземную дистанционно управляемую машину. При ее создании учитывались высокая мобильность и грузоподъемность JLTV и передовые технологии обеспечения автономности для пуска противокорабельных ракет с суши. Технологии автономности позволяют машине функционировать в режиме телеуправления оператором или в режиме следования за лидером. Конструкция ROGUE-Fires позволяет интегрировать на шасси масштабируемую полезную нагрузку и системы вооружения в зависимости от реализуемой задачи.

Как сообщал ЦАМТО, пусковая установка ROGUE-Fires является элементом разработанного Raytheon Missiles and Defense ракетного комплекса береговой обороны NMESIS, который должен обеспечить Корпусу морской пехоты возможности борьбы с надводными кораблями противника. В состав NMESIS входят обеспечивающая возможность пуска двух ПКР NSM пусковая установка ROGUE-Fires, размещенная на дистанционно управляемом шасси (безэкипажная версия бронемашины JLTV – Joint Light Tactical Vehicle с колесной формулой 4х4 компании Oshkosh Defense), машина управления с системой управления оружием WCS (Weapon Control System) и средства обеспечения.

NMESIS является одной из основных программ модернизации экспедиционных сил Корпуса морской пехотой США Force Design 2030. Ее основным предназначением на текущий момент является изоляция морских районов и обеспечение господства на море на Индо-Тихоокеанском театре военных действий. NMESIS поступит на вооружение батарей ракетных комплексов береговой обороны, входящих в состав прибрежных полков (Marine Littoral Regiment) Корпуса морской пехоты. Проект позволит морской пехоте США принять на вооружение систему, которой она в настоящее время не обладает.

Первые шесть предсерийных образцов пусковой установки Oshkosh Defense поставила в августе 2023 года.

В октябре 2023 года с Oshkosh Defense был заключен контракт стоимостью 39,5 млн. долл. на начало мелкосерийного производства ROGUE-Fires для КМП США.

Командование Корпуса морской пехоты 29 апреля 2024 года заключило с компанией Raytheon контракт на сумму 49,441 млн. долл. на закупку серийных пусковых установок экспедиционной противокорабельной системы в рамках мелкосерийного производства. Работы должны быть завершены к апрелю 2027 года.

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Страны
США
Продукция
JLTV
NSM
Компании
Oshkosh
Raytheon
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