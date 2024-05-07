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ТАСС

МО РФ заявило, что Запад готовил агрессию в отношении России в преддверии СВО

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: Владимир Гердо/ ТАСС

Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба ВС РФ Герой России адмирал Игорь Костюков отметил, что такая же ситуация была и перед ВОВ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Запад в преддверии спецоперации готовил в отношении России агрессию для нанесения стратегического поражения, как и перед Великой Отечественной войной. Об этом сообщил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба ВС РФ Герой России адмирал Игорь Костюков.

Ранее в Музей Победы были переданы рассекреченные документы о деятельности советской военной разведки накануне и в период Великой Отечественной войны. В документах, в частности, говорится о том, что немецкое командование рассчитывало в течение трех недель после начала Великой Отечественной войны добиться окончательной победы и взять в плен Иосифа Сталина.

"История повторяется. В предвоенные годы, как и в преддверии специальной военной операции, Запад готовил агрессию в отношении нашего Отечества с целью нанесения ему стратегического поражения. Миролюбивые устремления нашей Родины, попытки создать реально коллективную для всех стран систему безопасности, как в предвоенные годы, так и перед СВО не увенчались успехом из-за неконструктивной позиции западных стран. В 1945 году враг был повержен, несмотря на то, что на Вермахт работала промышленность всей Европы. Так будет и сейчас, невзирая на военно-техническую поддержку Киева Соединенными Штатами и их сателлитами (всего 50 стран)", - сказал он.

Костюков уточнил, что в годы Великой Отечественной в боевых действиях против захватчиков приняли участие сотни тысяч военных разведчиков. Из них 621 был удостоен звания Героя Советского Союза, двое - капитан 2-го ранга Виктор Леонов и генерал-лейтенант Афанасий Шилин - дважды. Еще девяти оперативным работникам в последующем в результате оценки их деятельности по архивным материалам было присвоено звание Героя Российской Федерации". Полными кавалерами ордена Славы стал 751 человек. 

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