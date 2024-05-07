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ВКС России применили бомбу с «эффектом землетрясения»

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости.

На Украине сравнили удар российской бомбой с землетрясением

Удар бомбой, которую сбросили с самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России, по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины в Моначиновке сравнили с землетрясением. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые», — сообщил начальник местного следственного управления Сергей Болвинов.

В сообщении подчеркнули, что на цель сбросили фугасную авиабомбу ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который превращает свободнопадающий боеприпас в планирующий. Бомба с «эффектом землетрясения» несет 670 килограммов взрывчатого вещества.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
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