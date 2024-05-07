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В США рассказали о первом пилотируемом пуске Atlas 5

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Фото: Terry Renna / AP
Фото: Terry Renna / AP.

SpaceNews: ожидающийся 6 мая пуск Atlas 5 станет первым пилотируемым для ракеты

Намеченный на 6 мая (7 мая по московскому времени) пуск ракеты Atlas 5 с кораблем Starliner станет первым пилотируемым для нее. Об этом рассказывает издание SpaceNews.

В рамках миссии Crew Flight Test (CFT) ракета с установленный в головной части кораблем была доставлена на пусковую площадку 4 мая. Запланированному на 6 мая пуску благоприятствует погода.

«Предстоящий запуск Starliner станет не только первым разом, когда космический корабль доставит астронавтов, но и первым пилотируемым запуском приближающейся к выводу из эксплуатации ракеты Atlas 5», — пишет издание.

SpaceNews отмечает, что предстоящий пуск станет 100-м для носителя Atlas 5, первый полет которого состоялся 22 года назад.

Ранее командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко сообщил о перестыковке корабля Crew Dragon перед прибытием Starliner.

Всего Starliner стартовал дважды и без экипажа — 20 декабря 2019-го и 19 мая 2022-го. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена. Во втором Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.

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Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
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