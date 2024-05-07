Польский президент Дуда нашептывает на ухо Трампу, настраивая его против России (Politico, США)

Politico: в Польше решили подмазаться к Трампу и настроить его против России

Варшава уверена, что у нее есть секретное оружие, которое поможет ей настроить Трампа против Путина, пишет Pollitico. Президент Дуда хорошо натренировался подмазываться к бывшему американскому президенту и пудрить ему мозги. Однако автор статьи сомневается в его шансах.

Правительство Польши обращается за помощью к старым врагам, добиваясь расположения кандидата в президенты США.

Польское правительство считает, что у него есть секретное оружие, которое поможет ему настроить Дональда Трампа против российского лидера Владимира Путина. Это лишившиеся власти польские популисты.

В конце апреля американский конгресс утвердил пакет помощи для Украины на 60,8 миллиарда долларов. Законодатели из перешедшей в оппозицию польской партии "Право и справедливость" (ПиС) поспешили заявить, что это произошло благодаря влиянию их однопартийца, президента Анджея Дуды, который несколькими днями ранее встретился с Трампом в украшенной золотом башне его имени в Нью-Йорке и в течение двух с половиной часов обсуждал военные потребности Украины, а также провел встречу со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

"Громкие аплодисменты президенту Анджею Дуде, который привлек мощные ресурсы на борьбу с российским империализмом", — написал в социальной сети Х депутат от "Права и справедливости" Дариуш Матецкий. "Президент Анджей Дуда может считать, что сослужил хорошую службу Польше и всему региону", — добавил второй депутат от этой партии Марчин Пшидач.

В Польше, где царит политический раскол, а правительство во главе с Дональдом Туском спорит и враждует с ПиС по любому вопросу, начиная с ЕС и абортов, и кончая общественным телевидением, властью закона, проектом строительства нового аэропорта и даже электромобилями, возникло редкое единодушие по поводу необходимости умаслить Трампа.

"Я считаю, что во время встречи в Нью-Йорке президент прислушался к рекомендации польского правительства и представил польскую точку зрения по вопросам безопасности, — написал Туск, который является давним врагом Дуды. — В таких вопросах нам нужен максимум единодушия и минимум разногласий".

Причина в том, что обе стороны одинаково смотрят на угрозы со стороны России и на опасность выхода Соединенных Штатов из НАТО во время второго президентского срока Трампа, в результате чего Европа окажется в одиночестве.

Но реализовать первостепенные национальные интересы Польши в США очень трудно.

К недовольству ПиС, на смену повествовательной линии о триумфе Дуды быстро пришли польские шутки, увековеченные в бесчисленных мемах и даже в песне. А ведущий "Позднего шоу" Стивен Кольбер высмеял президента Польши за то, что он "заискивает перед Трампом" и встретился с ним "по-дудацки".

Но если отложить шутки в сторону, то можно сказать, что встреча Дуды совпала со сдвигом в политике Трампа и республиканцев в вопросе оказания помощи Украине.

Уже на следующий день после встречи Трамп, ранее положительно отзывавшийся о Путине и обвинявшийся Украину в том, что она сама навлекла на себя свои политические беды, обратился к социальным сетям и объявил: "Все согласятся с тем, что выживание и сила Украины должны быть важнее для Европы, чем для нас. Но они важны и для нас тоже! Вперед, Европа!"

Дружище Дуда

Больше всего Трампу нравится, когда тешат его эго. А ПиС и Дуда хорошо натренировались подмазываться к Трампу и пудрить ему мозги.

Политики из "Права и справедливости" регулярно выступают с речами на консервативных сборищах в США. Дуда стал одним из немногих зарубежных лидеров, поздравивших Джо Байдена с победой на выборах в 2020 году. А в 2018 году правительство "Партии и справедливости" даже назвало именем Трампа военную базу в Польше, призывая Белый дом разместить на польской территории американские войска.

Вместе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном польская ПиС уже давно входит в число любимых европейских политических сил Трампа. Этот кандидат от республиканцев выставлял напоказ свою привязанность к Дуде, когда они проводили встречу в Нью-Йорке.

"[Дуда] мой друг. Мы провели вместе четыре замечательных года, и возможно, нам предстоит это повторить, — заявил Трамп. — Мы все время стоим плечом к плечу с Польшей … Я очень уважаю эту страну, и я очень уважаю ее президента".

Польское правительство с большой настороженностью относится к Трампу. Туск критиковал его за "антиукраинские настроения" и "пророссийскую позицию", а Джонсону досаждал призывами утвердить пакет помощи. Тем не менее, обед с Дудой состоялся с благословения Варшавы.

В марте министр иностранных дел Радослав Сикорский разместил в соцсетях видео, в котором призывает польских националистов и консерваторов воспользоваться своими якобы особыми взаимоотношениями с Трампом.

"Украина нуждается в помощи … поэтому я призываю наших националистов, тех, кто поддерживал Дональда Трампа … убедить польское общество, что у них особые взаимоотношения с ним. Сейчас настал момент, когда надо воспользоваться этим влиянием, если оно существует".

Позднее Сикорский одобрил тезисы выступления Дуды об Украине перед его встречей с Трампом.

На прошлой неделе глава внешнеполитического ведомства рассказал в интервью медиаконцерну Axel Springer, являющемуся материнской компанией POLITICO, что позиция Трампа по Украине "не такая черно-белая, как кажется некоторым".

"Дональд Трамп был прав, когда призывал всех нас в Европе больше тратить средств на оборону", — заявил Сикорский в этом интервью. Далее он сказал, что Трамп отправил на Украину противотанковые ракеты, "сделав это еще до начала вооруженного конфликта, когда другие этого не делали".

Нашептывая власти

Дуда также встретился со спикером Джонсоном, который преодолел сопротивление радикалов в своей партии и протолкнул пакет помощи.

"Дуда наш шептун, нашептывающий республиканцам", — заявил изданию POLITICO Михал Барановский, возглавляющий польское отделение Фонда Маршалла.

Однако роль Дуды слегка преувеличивают. Чужаки крайне редко радикально меняют американскую политику.

Правая рука Туска в Брюсселе законодатель европарламента Анджей Халицкий посмеялся над идеей о том, что Дуда и ПиС могли собственноручно изменить мнение Трампа об Украине. "Чепуха", — заявил Халицкий POLITICO, назвав высказывания законодателей из ПиС "смехотворной интерпретацией ради пиара".

Но правительство Туска все же видит определенные преимущества в возможности нашептывать на ухо Трампу.

"Иногда приходится играть на нескольких роялях и пользоваться различными дипломатическими каналами, чтобы добиться желаемого", — сказал Халицкий.

Однако большинство политических аналитиков придерживается мнения о том, смена тональности Трампа в отношении Украины после встречи с Дудой — это, скорее всего, следствие удачно выбранного момента, нежели силы убеждения поляка.

"Такой междусобойчик между президентом Анджеем Дудой и бывшим президентом Дональдом Трампом — это мило и замечательно … но в данном случае он не имеет значения. Давайте не будем преувеличивать", — рассказал польской газете Fakt политолог Збигнев Левицкий.

Автор: Бартош Бжезинский (Bartosz Brzeziński)