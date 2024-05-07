Русские добавили еще один слой брони к своим гигантским "танкам-черепахам" (Forbes, США)

Forbes: российские "танки-черепахи" получили дополнительный слой брони

Российские "танки-черепахи" становятся все крупнее и причудливее, пишет Forbes. Однако они по-прежнему справляются со своей задачей. Эти странные машины используют для разминирования, и солдаты ВСУ не могут с ними справиться, отмечается в статье.

Дэвид Экс

В начале апреля украинские операторы беспилотников заметили под Красногоровкой к западу от Донецка российский танк Т-72 с грубой металлической крышей над корпусом и башней.

Вскоре бронированные танки стали появляться вдоль всей тысячекилометровой линии фронта в конфликте, который длится уже 27 месяцев, — причем многие из них также оснащены радиоглушителями для борьбы с беспилотниками.

Россияне называют эти причудливые машины “царь-мангалами”. Украинцы — “черепахами”. Недавно, на второй месяц службы в рамках разворачивающегося зимне-весеннего российского наступления, танки-черепахи получили еще один слой импровизированной брони: металлические решетки поверх цельнометаллических корпусов.

"Танки-черепахи" становятся все крупнее и причудливее. Это отнюдь не значит, что они не выполняют своей основной задачи. Оборудованные катковыми минными тралами, эти странные машины используется для разминирования, прокладывая путь бронетанковым штурмовым колоннам, отметил историк вооружений Мэтью Мосс.

Слои самодельной брони, установленные в цехах вблизи линии фронта, защищают танки-черепахи от 100 000 взрывоопасных беспилотников с видом от первого лица, которые украинцы каждый месяц бросают в наступающих русских. “Все смеются над этими самодельными сараями, но на самом деле они — настоящий ад, — сообщил один украинский Telegram-канал. — На каждый такой танк приходится расходовать очень много беспилотников”.

Да, "танки-черепахи" — это адаптация. Проблема в том, что они адаптированы лишь к одной угрозе. Пока украинским войскам не хватает артиллерии и противотанковых ракет, и они компенсируют это огромным количеством беспилотников с видом от первого лица местного производства, как на протяжении последних нескольких месяцев, у танка-черепахи приличные шансы выполнить свою работу и благополучно пережить нападение.

Но теперь, когда республиканцы Конгресса, наконец, прекратили свою шестимесячную обструкцию и одобрили очередной пакет помощи Украине на сумму в 61 миллиард долларов, украинские бригады вот-вот получат много ракет и снарядов. Первые боеприпасы на сумму в миллиард долларов Пентагон уже поставил.

Самодельная броня двойной толщины может защитить "танки-черепахи" от килограммовых беспилотников, каждый из которых несет полкилограмма взрывчатки. Но их панцири мало защищают от всего остального, объяснил Мосс.

К тому же дополнительная броня может оказаться практически бесполезной против 16-килограммовой ракеты “Джавелин” (Javelin) с девятикилограммовой тандемной боеголовкой, которая пробивает несколько уровней защиты.

И не рассчитывайте, что экипаж "танка-черепахи" сможет уклониться от украинского “Джавелина”. Мало того, что эта “самоделка” тяжелая и медлительная, — недавние ролики подчеркивают, насколько от всей этой импровизированной брони страдает обзор. Из-за “козырька” над башней видимость настолько низкая, что минимум один "танк-черепаха" во время атаки свернул не туда и отклонился от украинских позиций.