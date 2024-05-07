Премьер-министры Финляндии и Дании призывают увеличить военную помощь Украине

ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая. /ТАСС/. Поддержка Украины была основной темой обсуждения на встрече премьер-министра Финляндии Петтери Орпо и главы правительства Дании Метте Фредериксен в Копенгагене в понедельник, 6 мая. Об этом сообщает департамент правительственных коммуникаций правительства Финляндии.

"Наша дискуссия еще раз показала, насколько наши страны единомышленники. Мы оба подчеркнули необходимость предоставить Украине больше оружия и сделать это как можно скорее. Мы оба считаем очень важным усилить европейскую оборонную промышленность и ускорить производство боеприпасов", - заявил Орпо.

Одной из ключевых тем обсуждений стала безопасность в регионе Балтийского моря и сотрудничество Северных стран в сфере обороны и безопасности, включая сотрудничество в оборонной промышленности.

"Сотрудничество между Финляндией и Данией очень важно для подготовки к различным сценариям и повышения нашей устойчивости, особенно когда речь идет об обеспечении безопасности поставок и защите критически важной инфраструктуры", - сказал Орпо.

Премьер-министры также обсудили актуальные вопросы ЕС. После двусторонней встречи премьер-министры приняли участие в мероприятии, посвященном открытию посольства Финляндии в Копенгагене после двух лет ремонта, уточняется в сообщении.