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ТАСС

Премьер-министры Финляндии и Дании призывают увеличить военную помощь Украине

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Петтери Орпо
Петтери Орпо.
Источник изображения: AP Photo / Sergei Grits

ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая. /ТАСС/. Поддержка Украины была основной темой обсуждения на встрече премьер-министра Финляндии Петтери Орпо и главы правительства Дании Метте Фредериксен в Копенгагене в понедельник, 6 мая. Об этом сообщает департамент правительственных коммуникаций правительства Финляндии.

"Наша дискуссия еще раз показала, насколько наши страны единомышленники. Мы оба подчеркнули необходимость предоставить Украине больше оружия и сделать это как можно скорее. Мы оба считаем очень важным усилить европейскую оборонную промышленность и ускорить производство боеприпасов", - заявил Орпо.

Одной из ключевых тем обсуждений стала безопасность в регионе Балтийского моря и сотрудничество Северных стран в сфере обороны и безопасности, включая сотрудничество в оборонной промышленности.

"Сотрудничество между Финляндией и Данией очень важно для подготовки к различным сценариям и повышения нашей устойчивости, особенно когда речь идет об обеспечении безопасности поставок и защите критически важной инфраструктуры", - сказал Орпо.

Премьер-министры также обсудили актуальные вопросы ЕС. После двусторонней встречи премьер-министры приняли участие в мероприятии, посвященном открытию посольства Финляндии в Копенгагене после двух лет ремонта, уточняется в сообщении. 

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Страны
Дания
Украина
Финляндия
Проекты
Евросоюз
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