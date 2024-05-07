Военный эксперт назвал ракетные учения России ответом на угрозу НАТО

Военный эксперт Леонков — об учениях РФ: это ответ на угрозу со стороны НАТО

Россия начала подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и Военно-морского флота (ВМФ) в ответ на угрозу со стороны НАТО. Об этом в понедельник, 6 мая, «Известиям» заявил военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что в ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

«Во-первых, боеготовность любого арсенала нужно проверять. Во-вторых, это некий сигнал тем странам, которые считают, что Россия не в состоянии применять данные виды вооружения, если возникает так называемая экзистенциальная, непосредственная угроза. Поэтому будут проведены такие учения», — сказал Леонков.

Эксперт указал на то, что на Западе всё чаще слышны заявления о возможной отправке войск на Украину. Так, Французский иностранный легион принимает участие в боевых действиях.

«Первоначально Франция заявляла о том, что Французский легион не будет принимать участия в боевых действий, что они будут где-то на границе, чтобы сменить украинские подразделения на границе с Белорусией. И тут выяснилось, что они появились в районе Славянска. По их расположению был нанесен удар нашими планирующими авиационными бомбами, то есть это уже ничто иное, как прямой конфликт Франции с Россией. Это уже на грани. Франция — ядерная держава. И, конечно, когда ядерная держава начинает вмешиваться в конфликт, то совершенно иной характер боевые действия принимают», — сказал он.

По мнению собеседника издания, для того, чтобы удержать «безумца Макрона» (президента Франции. — Ред.) от дальнейших шагов, надо показать ему, что Россия готова к любому развитию ситуации.

Также Леонков отметил, что на территории Литвы на постоянной основе размещается бронетанковая дивизия бундесвера.

«Говорят, что там следующей будет размещаться американская дивизия, то есть мы понимаем, что это уже совершенно другой подход. То, что они называют сдерживание, — это уже не сдерживание, это уже подготовка к вооруженному конфликту на фоне тех разговоров, которые сейчас идут в зарубежных СМИ. Выступают политики, которые говорят, что надо готовиться к войне с Россией, хотя Россия никогда не говорила, что она собирается кого-то захватывать», — заключил он.

2 мая президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз не стал исключать возможность отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры. Также эти слова Макрона раскритиковали в самой Франции, Италии, Великобритании, Венгрии и Словакии.

19 декабря прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он указал на то, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Вашингтон «специально втащил нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывает на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил глава государства.