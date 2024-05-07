Возвращение "речных танков": какие задачи будет выполнять Днепровская флотилия?

В Вооруженных силах РФ формируется Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров в ее составе. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны в марте. В конце апреля источники ТАСС уточнили, что в состав флотилии войдут дооснащенные катера проектов 1204 и 1206. В преддверии Дня Победы ТАСС рассказывает об участии "речных танков" в Великой Отечественной войне, а также о проектах, стоящих на вооружении в наши дни

Бригада речных катеров Днепровской речной флотилии, о формировании которой сообщил глава российского военного ведомства, может состоять из артиллерийских катеров из состава Каспийской флотилии. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко. По словам адмирала, в состав соединения могут войти малые ракетные корабли, которые могут проводить операции на мелководье, ракетные и артиллерийские катера, речные тральщики, части морской пехоты, береговые ракетные и артиллерийские части. Главной задачей флотилии, по мнению Кравченко, может стать обеспечение форсирования Днепра вместе с Черноморским флотом и Сухопутными войсками РФ. Другая задача флотилии — препятствование форсированию Днепра неприятелем.

"Шмель" и "Кальмар": прошлое, настоящее

"Планируется, что Днепровская флотилия для начала получит бронекатера проекта 1204 шифр "Шмель" и быстроходные десантные катера 1206 шифр "Кальмар" из состава Каспийской флотилии. Все они будут оборудоваться "зонтиками" от беспилотников", — сообщил один из источников ТАСС, близкий к силовым структурам Крыма, про воссоздаваемое соединение.

Артиллерийские катера проекта 1204 "Шмель" Источник изображения: © Петр Ковалев/ ТАСС

"Речные катера проекта 1204 "Шмель" — это артиллерийские катера, которые могут действовать в акваториях рек и озер, — рассказал в беседе с ТАСС военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. — Проект этот был [19]67 года и по тем временам отвечал текущей обстановке вооружением, которое на нем стояло". Эксперт напомнил, что "Шмели" вооружены 76-мм пушкой, установкой залпового огня БМ-14, зенитными пулеметами, дооснащались переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК). Также, по его словам, в составе вооружения катеров "Шмель" имелись мины, которые они могли ставить в фарватерах, блокируя речные и озерные коммуникации противника.

История Днепровской флотилии Вновь формируемая Днепровская военная флотилия имеет давнюю историю и прошла славный боевой путь. Данное формирование Военно-морского флота России, согласно информации Минобороны РФ, появилось во время Русско-турецкой войны 1735-1739 годов для содействия русским войскам, которые вели боевые действия в районе Днепровского лимана. Впоследствии флотилия неоднократно расформировывалась и вновь организовывалась. Во время Великой Отечественной войны с выходом частей Красной армии к Днепру в 1943 году военная флотилия была восстановлена из кораблей Волжской флотилии. Помимо Днепра, Днепровская военная флотилия действовала на реках Березина, Припять, Западный Буг, Висла, Одер, Шпрее (протекающей через Берлин), принимала участие в освобождении от нацистов Украины, Белоруссии, Польши, Германии. После окончания войны флотилия была вновь расформирована.

"Они могли осуществлять огневую поддержку плацдармов, нести пограничную службу — если мы говорим про пограничные реки — и выполнять конкретные боевые задачи", — добавил Леонков.

"Понятно, что в современных условиях данные катера, которых за все время было выпущено более 100 единиц (а сейчас на вооружении Каспийской флотилии числится 4 боевые единицы), требуют серьезной модернизации с учетом той обстановки, которая складывается в зоне специальной военной операции".

Эксперт поделился мнением, что речные катера могут быть атакованы FPV-дронами и противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), так как ширина Днепра составляет 1–2 км. "Броня у этих катеров не такая толстая, нет у них динамической защиты, как у танка", — объяснил он.

По мнению Леонкова, перед началом выполнения боевых задач в акватории Днепра катера должны получить современные средства противовоздушной обороны (ПВО) с обзорной радиолокационной станцией, способные бороться как с беспилотниками-камикадзе, так и с ПТРК, со снарядами реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS. Помимо этого, эксперт предположил, что катера следует дооснастить современными средствами огневой поддержки — артиллерийскими системами, РСЗО.

"Неплохо было бы на такие корабли поставить и установки радиоэлектронной борьбы, потому что <...> на реке они единственные, которые у нас сейчас есть, которые могут выполнять поставленные задачи — но после прошедшей модернизации", — добавил военный эксперт.

Десантный корабль проекта 1206 "Кальмар", 1985 год Источник изображения: © Public domain/ Wikimedia Commons

"Кальмар" — это десантный корабль проекта 1206, который создавался для выполнения десантных операций в акваториях рек и озер, — рассказал Алексей Леонков. — Грузоподъемность катера составляет 37 т. По тем временам он мог перевозить один танк Т-64, например". Редактор издания "Арсенал Отечества" отметил, что современные основные боевые танки имеют большую массу, поэтому катер может применяться для десантирования двух боевых бронированных машин типа БТР или БМП, личного состава — роты, тактической группы порядка 120 человек. По словам эксперта, "Кальмар" — скоростной катер на воздушной подушке, развивает до 50 узлов, а конструктивные особенности позволяют ему выходить на берег, высаживая сухопутную технику через открытую аппарель.

"К сожалению, у нас их было выпущено небольшое количество, и в строю осталось два катера. Если Днепровская флотилия будет создана на базе катеров "Шмель" и "Кальмар", то она будет насчитывать шесть вымпелов. Но все эти корабли должны пройти модернизацию для того, чтобы соответствовать условиям современного общевойскового боя и тех особенностей, которые складываются у нас в зоне специальной военной операции", — поделился мнением Леонков.

Мал, да удал

Согласно данным из открытых источников, малые катера с частичным противопульным бронированием, способные действовать на реках, появились в Российской империи в период Первой мировой войны.

Небольшие речные бронекатера отлично проявили себя во время Великой Отечественной войны. Одними из наиболее массовых стали катера предвоенных проектов 1124 и 1125 водоизмещением 26–49 т. Их прозвище "речные танки" оправдывали башни с 76-мм орудиями, позаимствованные от танков Т-28 и Т-34.

Малый речной бронекатер проекта 1125, 1944 год Источник изображения: © ТАСС

В Сталинградской битве важная роль принадлежала Волжской военной флотилии — ее корабли поддерживали огнем действия сухопутных сил, перевозили десанты, грузы, тралили мины.

Яркий пример применения речных артиллерийских катеров в годы войны привел в своей книге "И корабли штурмовали Берлин" вице-адмирал Виссарион Григорьев, командовавший тогда Днепровской военной флотилией. Во время Белорусской стратегической наступательной операции (кодовое название "Багратион") Красной армии летом 1944 года корабли флотилии поддерживали огнем наступающие советские части, теснившие убегающих гитлеровцев, обеспечивали высадку десантов и уничтожали вражеские переправы.

"Выбитые из Здудичей, гитлеровцы отходили к районному центру Паричи — последнему значительному узлу их обороны на Березине перед Бобруйском, — вспоминал Григорьев боевые действия в Белоруссии. — Там у гитлеровцев была мостовая переправа, которая использовалась для маневра войсками". Разведка боем показала, что по берегам Березины на пути к мосту размещены вражеские орудия, минометы и пулеметные точки. Разрушить мост с безопасных закрытых огневых позиций, находившихся в семи километрах от цели, не представлялось возможным. Тогда на прорыв к цели, неся потери, устремились три бронекатера под прикрытием другого отряда.

"Когда бронекатера вырвались на плес перед мостом в Паричах, переброска гитлеровских войск по нему продолжалась, — писал вице-адмирал. — Шли танки, тягачи с орудиями, грузовики, бегом передвигалась пехота. Враг встретил катера огнем с обоих берегов, и от катерников теперь требовалось, чтобы прорыв в неприятельские тылы, стоивший таких усилий, не остался безрезультатным, расчетливо использовать каждую минуту и имевшийся на борту боезапас".

Однако орудия катеров не могли оперативно разрушить свайную переправу. И командир катера, прорвавшегося к мосту первым, решил ударить по переправлявшейся технике. Бронекатер, сам находясь под обстрелом и получая повреждения, выпустил по целям весь боекомплект осколочно-фугасных и шрапнельных снарядов.

"На боевой счет его экипажа занесли потом 17 разбитых автомашин, 6 тягачей с орудиями, один танк, две уничтоженные и рассеянные роты фашистской пехоты, — писал в своей книге Григорьев. — Но гораздо важнее этих нанесенных врагу и учтенных, насколько удалось, конкретных потерь было то, что подбитые и подожженные машины загораживали дорогу другим, все более закупоривая переправу. <...> Переправа была забита остановившейся и горящей техникой. Уцелевшие гитлеровцы в панике бросались в воду. Переброска фашистских войск на левый берег прекратилась". Мост добили подоспевшие на помощь катера, один из которых ударил по неприятелю из реактивной установки залпового огня — корабельной "Катюши".

Дунайская военная флотилия, в составе которой к концу лета 1944 года было 35 бронекатеров, а в бригаде речных кораблей — 14 бронекатеров, принимала участие в освобождении Болгарии и Югославии. Здесь в ходе переправы советских войск через Дунай нашли оригинальный способ перевозки танков. Два бронекатера связывались стальными концами, и на импровизированный паром по деревянному настилу поперек загонялся Т-34. Благодаря флотской смекалке советские танковые соединения пересекли реку еще до подхода плавсредств большего водоизмещения. Во время боев за столицу Югославии необходимо было высадить десант в тыл вражеской группировки. Здесь военнослужащие вновь проявили смекалку: для скрытности катера шли ночью на одном моторе с искусственным креном на борт, выпуская выхлоп двигателя в воду. Противник, занимавший правый берег Дуная, их не обнаружил.

Дунайская флотилия проявила себя с лучшей стороны и во время освобождения от нацистов Вены весной 1945 года. Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков рассказал ТАСС, что противник взорвал в австрийской столице, превращенной в мощный укрепрайон, практически все городские мосты, кроме Имперского — уже заминированного. Сухопутным частям взять мост не удалось, и тогда на помощь пришли речные катера — они провели дерзкую дневную десантную операцию, внезапно высадив у берегов Дуная штурмовую роту под прикрытием дымовой завесы. Бойцы застали ошеломленного врага врасплох, захватили переправу, обезвредили мины и два дня удерживали позиции до прибытия подкрепления.

Одним из советских военнослужащих, участвовавших в этом штурме, был Георгий Юматов — будущий актер, народный артист РСФСР, сыгравший главную роль в культовой киноленте "Офицеры" (1971).

Виктор Бодров