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Палубный Bayraktar совершил рекордный полет

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Фото: Francisco Seco / AP
Фото: Francisco Seco / AP.

Палубный дрон Bayraktar TB3 побил рекорд высоты полета в ходе испытаний

Палубный беспилотник Bayraktar TB3 турецкой компании Baykar совершил рекордный полет с двигателем турецкого производства. Об этом пишет Daily Sabah.

Отмечается, что в ходе 34-го и 35-го испытательных полетов дрон поднялся на высоту более десяти километров и побил рекорд. Аппарат оснастили двигателем PD-170, разработанным компанией TUSAS Engine Industries.

«Взлетев с помощью PD-170, новый беспилотный летательный аппарат во время испытаний поднялся на максимальную высоту, которой до сих пор не достигал ни один самолет с отечественным двигателем», — говорится в сообщении.

В апреле генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал, что беспилотники Bayraktar и американские Switchblade никак не проявили себя в ходе специальной военной операции. По его мнению, это связано с уязвимостью их радиоканалов и зависимостью от спутниковой навигации.

В октябре 2023 года компания Baykar успешно завершила скоростные испытания Bayraktar TB3. Аппарат со складывающимся крылом может войти в состав авиагруппы турецкого корабля Anadolu.

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