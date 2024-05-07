Финляндия планирует разместить на своей территории вооружения других стран НАТО

Хельсинки. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Финляндия готовится разместить у себя оружие из других стран НАТО, а свое оружие - в соседних государствах альянса, однако решения по этим вопросам пока не приняты, заявил начальник отдела военной экономики Сил обороны Финляндии Микко Хейсканен (Mikko Heiskanen).

"Первая опытная партия оружия Финляндии размещена в Норвегии осенью 1923 года. Финляндия и Норвегия заключили межправительственное соглашение по этому вопросу. На складах хранятся оружие, боеприпасы, другие материалы, запчасти", - сказал Хейсканен в понедельник порталу Yle.

По его словам, Финляндия планирует разместить свое оружие и в других странах, в том числе в Швеции, но никаких межправительственных соглашений пока не заключено.

"Накопление запасов стало актуальным после вступления Финляндии в НАТО. Такого рода вещи даже не планировались и не готовились ранее. Но когда защищается альянс, это позволяет использовать логистическую и оперативную глубину", - сказал Хейсканен.

Он добавил, что страны, поддерживающие Финляндию, могут хранить на ее территории свои припасы, необходимые в возможной военной ситуации, но решений по этому вопросу пока также не принято.

Хейсканен отметил, что США и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны. Оно еще не рассматривалось в парламенте, но после его вступления в силу страны обсудят, например, вопрос о накоплении оружия на территории республики.

При этом в Силах обороны Финляндии не считают, что решение США о создании крупного арсенала в странах Северной Европы будет принято в пользу этой страны. "Соединенные Штаты и страны Северной Европы рассматривают Север как единое целое. Прибалтика также должна быть учтена при планировании расположения арсенала. Маловероятно, что склад будут создан здесь, в самой восточной стране альянса, на передовой линии", - сказал представитель Сил обороны.

Он отметил, что решение о размещении арсенала НАТО пока не принято, но в Норвегии уже складируются запасы США.