Войти
Интерфакс-АВН

Финляндия планирует разместить на своей территории вооружения других стран НАТО

173
0
0
ВС Финляндии
Военнослужащий ВС Финляндии.
Источник изображения: Jesper Sundström/Swedish Armed Forces

Хельсинки. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Финляндия готовится разместить у себя оружие из других стран НАТО, а свое оружие - в соседних государствах альянса, однако решения по этим вопросам пока не приняты, заявил начальник отдела военной экономики Сил обороны Финляндии Микко Хейсканен (Mikko Heiskanen).

"Первая опытная партия оружия Финляндии размещена в Норвегии осенью 1923 года. Финляндия и Норвегия заключили межправительственное соглашение по этому вопросу. На складах хранятся оружие, боеприпасы, другие материалы, запчасти", - сказал Хейсканен в понедельник порталу Yle.

По его словам, Финляндия планирует разместить свое оружие и в других странах, в том числе в Швеции, но никаких межправительственных соглашений пока не заключено.

"Накопление запасов стало актуальным после вступления Финляндии в НАТО. Такого рода вещи даже не планировались и не готовились ранее. Но когда защищается альянс, это позволяет использовать логистическую и оперативную глубину", - сказал Хейсканен.

Он добавил, что страны, поддерживающие Финляндию, могут хранить на ее территории свои припасы, необходимые в возможной военной ситуации, но решений по этому вопросу пока также не принято.

Хейсканен отметил, что США и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны. Оно еще не рассматривалось в парламенте, но после его вступления в силу страны обсудят, например, вопрос о накоплении оружия на территории республики.

При этом в Силах обороны Финляндии не считают, что решение США о создании крупного арсенала в странах Северной Европы будет принято в пользу этой страны. "Соединенные Штаты и страны Северной Европы рассматривают Север как единое целое. Прибалтика также должна быть учтена при планировании расположения арсенала. Маловероятно, что склад будут создан здесь, в самой восточной стране альянса, на передовой линии", - сказал представитель Сил обороны.

Он отметил, что решение о размещении арсенала НАТО пока не принято, но в Норвегии уже складируются запасы США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
США
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Похожие новости
27.03.2008
Финляндия купит для НАТО три "Боинга"
25.03.2008
В 2007 году Норвегия увеличила объем экспорта вооружений на 18 проц.
27.09.2007
Северяне размышляют о российской угрозе
05.07.2007
НАТО ЗАКУПИТ C-17
29.06.2007
Второй в Европе
22.06.2007
НАТО приобретет у Boeing три самолета военно-транспортной авиации
30.05.2007
"Гриппен" уходит в небо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 01:28
  • 1
В Белгородской области составят рекомендации по защите предприятий средствами РЭБ
  • 07.05 01:11
  • 3
Раскрыты подробности об американо-японском перехватчике гиперзвуковых ракет
  • 06.05 22:10
  • 1191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 19:07
  • 487
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.05 17:46
  • 278
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 17:11
  • 2714
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.05 16:35
  • 11
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 06.05 16:31
  • 13
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 06.05 16:25
  • 3
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 06.05 15:50
  • 0
Steadfast Defender: На словах учения – на деле подготовка к войне
  • 06.05 09:29
  • 1
Американская помощь сама по себе не спасет Украину (Foreign Affairs, США)
  • 06.05 08:35
  • 1
Украина на краю пропасти, заявляет высокопоставленный военачальник (The Economist, Великобритания)
  • 06.05 08:26
  • 4151
Оценка Советского периода в истории России.
  • 06.05 04:01
  • 1
Ответ на реплику от "просто экспл"
  • 06.05 02:32
  • 6
О штурмовом танке для "современных боевых действий"