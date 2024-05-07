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ТАСС

Эксперт считает, что ВС РФ превратят британское оружие на Украине в "горящий металлолом"

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Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео.

В опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи статье международного обозревателя Сим Мина говорится, что сейчас Вооруженные силы России "держат инициативу" на всех украинских фронтах

СЕУЛ, 6 мая. /ТАСС/. Обещанная главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном помощь Украине не изменит ситуацию, поскольку Вооруженные силы РФ превратят британское оружие в "горящий металлолом". "Слабые потомки Британской империи" не смогут предотвратить "возрождение сильной России". Об этом говорится в статье международного обозревателя Сим Мина, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи.

"Сейчас Вооруженные силы России, которые, превращая вооружения США и НАТО в горящий металлолом, держат инициативу на всех фронтах Украины, говорят, что военная поддержка Великобритании не окажет никакого влияния на ведение специальной военной операции, и выражают решительную волю к уничтожению всех британских вооружений", - сказано в статье.

2 мая глава МИД Великобритании посетил Украину, где обещал оказывать Киеву военную помощь на £3 млрд в год и сделал "грубое заявление", что он не против использования поставленного его страной вооружения в атаках на территорию России. Как отметил Сим Мин, это не первые "воинственные слова" Кэмерона, который "до мозга костей проникнут антироссийским конфронтационным сознанием".

"Он хорошо знает, что одно его безумное слово может вызвать опаснейшую ситуацию, распространяющую пламя украинской войны на территорию России и потом на европейский регион, и что невинные мирные жители могут стать жертвами ужасной беды и катастрофы", - говорится в статье.

"Это показывает злобное намерение британских "джентльменов" продлить остаток жизни режима [президента Украины Владимира] Зеленского, который в последнее время с каждым днем теряет инициативу из-за мощного военного наступления Вооруженных сил России, и мобилизовать всех без исключения украинцев на опосредованную войну против России", - рассуждает автор статьи.

Он предположил, что "слабые потомки Британской империи, уже как век назад похороненной в могиле истории", действуют под влиянием "своих хозяев" в США, которые "отчаянно пытаются предотвратить возрождение сильной России", поднимая на эту задачу младших союзников. "Никакая военная угроза и шантаж США и Запада, включая Великобританию, не могут сломить отважный дух борьбы армии и народа России в их борьбе за надежную защиту суверенных прав и интересов безопасности государства", - отметил Сим Мин. 

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