Фолкленды, Гибралтар, базы в Африке:

Западные эксперты озвучивают версии относительно британских военных объектов, которые могут стать целями для ВС РФ

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Мировые СМИ подхватили известия о том, что по время «вызова на ковёр» посла Британии в России Н.Кейси дипломату была доведена однозначная позиция Москвы по поводу возможного применения Украиной британских дальнобойных ракет по территории России. Как уже сообщало «ВО», послу Британии была вручена нота, в которой говорится, что Форин Офис сам же (словами главы ведомства Д.Кэмерона) дезавуировал заявления о том, что ракеты против территории России (как минимум той, которую Лондон таковой официально считает) применятся не будут.

Российский МИД:

Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Д.Кэмерона как свидетельство серьёзной эскалации и подтверждение возрастающей вовлечённости Лондона в военные действия на стороне Киева. Н.Кейси был предупреждён, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за её пределами.

В связи с этим в зарубежных медиа обсуждается вопрос, связанный с конкретными британскими целями, по которыми может быть нанесён удар Вооружёнными силами России за пределами Украины. Учитывая тот факт, что британских военных баз (и иных объектов) за пределами непосредственно Британских островов – десятки, целью может стать любая из них. Мало того, если британские ракеты полетят вглубь России, то целями вполне могут стать военные объекты на территории непосредственно Великобритании.

При этом западные военные эксперты, комментируя российскую ноту, решили выделить несколько зарубежных британских объектов – британскую военную базу на Фолклендских (Мальвинских) островах, базу на территории Гибралтара, а также военные объекты в странах Африки (например, в Сьерра-Леоне). Отмечается, что «африканский сценарий» вполне может быть реализован Россией, если ВСУ действительно начнут бить британскими ракетами вглубь РФ. При этом отсылка идёт к российскому контингенту, прибывшему на бывшую американскую военную базу в Нигере ещё до вывода с её территории американцев.

Вариант с Фолклендами британским экспертам кажется не столь однозначным ввиду того, что аргентинский президент Милей не заподозрен в симпатиях к России. Однако Милей неоднократно поднимал тему необходимости вывода британских военных с островов, которые Аргентина считает своими. И Россия, в принципе, могла бы превратить британских военных на Фолклендских островах в цели, тем самым помочь Аргентине восстановить суверенитет над островами. Этого западные политологи и политики опасаются.

Цель в виде британского контингента в Гибралтаре, по вопросу принадлежности которого Лондон постоянно вступает в дискуссию с Мадридом, тоже неочевидна. Но такую вероятность западные эксперты тоже не отметают, учитывая противоречия внутри НАТО.

А есть ещё значительное британское военное присутствие непосредственно у границ России. Например, контингент в Эстонии.

Официально Лондон ноту, врученную послу в Москве, пока не прокомментировал.