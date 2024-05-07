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Не будем раскрывать карт. В Польше высказались об отправке войск на Украину (Fakt, Польша)

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Источник изображения: © AP Photo / Sarah Meyssonnier

Глава МИД Польши Сикорский уклончиво высказался об отправке войск на Украину

Глава МИД Польши Радослав Сикорский дал уклончивый ответ на вопрос о возможной отправке войск на Украину, пишет Fakt. Политик считает правильным заставить Путина гадать, какие шаги предпримет Запад, и не исключать заранее некоторые сценарии.

Радослав Сикорский дал интервью Би-би-си. Глава польского внешнеполитического ведомства говорил, в частности, о конфликте на Украине, о возможности отправки в эту страну польских солдат и об идее увеличения расходов на оборону стран-членов НАТО.

На вопрос о том, насколько велика непосредственная угроза для Польши со стороны России, Сикорский ответил, что не считает президента Владимира Путина настолько неосмотрительным, чтобы он решился атаковать страну-члена НАТО, но при этом отметил, что российский президент все же оказался достаточно безрассудным, чтобы напасть на Украину, из-за чего признан военным преступником.

Сикорский: мы тратим на оборону самый большой процент ВВП в НАТО

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что тот не исключает отправки западных войск на Украину, Сикорский отметил, что правильнее ставить Путина в такое положение, когда он не будет знать, какие шаги предпримет Запад, а не исключать заранее некоторые варианты развития событий.

На вопрос, рассмотрит ли Польша возможность отправки своих войск, глава МИД РП сказал: "Мы не будем раскрывать наши карты. Позволим президенту Путину гадать, что мы предпримем". "Мы расходуем (на оборону) самую большую часть нашего ВВП в НАТО — 4%, а в следующем году, возможно, потратим еще больше", — напомнил Сикорский.

Министр также выразил удовлетворение тем фактом, что американский конгресс окончательно одобрил военную помощь Украине.

"Украина отчаянно нуждается в зенитных снарядах, чтобы защитить свою промышленность, чтобы защитить свои электростанции и свою инфраструктуру. Я думаю, что гораздо разумнее тратить деньги на оборону Украины, чем потом на ее восстановление", — сказал Сикорский.

Он признал, что было бы лучше, если бы американский закон о помощи был принят раньше, но отметил, что эта помощь уже в пути.

"Я думаю, что президенту Путину следовало бы признать свою спецоперацию ошибкой и пересмотреть свои планы с учетом того, что мы будем помогать Украине столько, сколько будет нужно", — сказал он.

Он добавил, что конфликт может закончиться только в том случае, если российский президент поймет, что расходы на его продолжение с точки зрения человеческих жизней и финансовых затрат выше, чем цель, которую он хочет достичь. При этом польский министр иностранных дел выразил мнение, что Путину еще может потребоваться некоторое время, чтобы это понять.

На вопрос, могут ли, по его мнению, дипломатические усилия способствовать окончанию конфликта, Сикорский ответил: "Дефицита потенциальных посредников нет, это Турция, ООН. Китай действительно мог бы заставить Путина положить конец этому конфликту. Но я не вижу никаких признаков того, что российский лидер хочет вести переговоры". Радослав Сикорский также выразил уверенность в том, что Европейский союз мог бы сделать еще больше в области военной помощи Украине, отметив при этом, что в целом размер финансовой помощи Украине со стороны ЕС превышает объем американской помощи.

Автор: Роберт Фонте Ролдан (Robert Fonte Roldan)

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