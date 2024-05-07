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Военное обозрение

Россия запускает производство ракет средней и малой дальности в ответ на нарушение США договора РСМД

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Источник изображения: topwar.ru

Россия начинает производство ракетных систем средней и малой дальности в ответ на действия США. В случае появления американских ракетных комплексов в любой точке мира, Россия прекратит действие одностороннего моратория на их размещение. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Москва предупредила Вашингтон, что в ответ на действия США, нарушающие договор РСМД, активизирует разработку ракетных комплексов средней и малой дальности. А также начинает их производство, но пока не будет разворачивать. В случае появления аналогичных американских ракет в любом регионе мира Россия начнет собственное развертывание данных комплексов, при этом географию размещения будет выбирать, исходя из собственных приоритетов, и без оглядки на страны Запада.

В МИД РФ заявили, что США открыто нарушили ДРСМД, разработав наземные комплексы ракет средней и малой дальности, готовясь их развернуть в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все действия России являются ответными на проведение США обкатки и испытаний новых ракетных систем в ходе учений с союзниками по НАТО. Пентагон уже создал необходимые подразделения и инфраструктуру для развертывания ракет, продолжая обвинять Россию в якобы нарушении ДРСМД. Так что ответ России будет зеркальным.

Прямо заявляем, что когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений

— говорится в заявлении.

Также Москва предупредила Вашингтон, что российские разработки находятся в высокой степени готовности, поэтому их доработка и запуск в серийное производство много времени не займет.

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РСМД
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