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Предложено создание гигантской космической обсерватории

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Изображение: Mary Knapp
Изображение: Mary Knapp.

В НАСА предложили создать в космосе гигантскую интерферометрическую решетку

Астрономы предложили создать в космосе Большую обсерваторию длинных волн (GO-LoW) — рой из тысяч малых спутников, которые будут улавливать длинноволновое радиоизлучение от планет. Об этом сообщается в пресс-релизе НАСА, опубликованном на сайте Phys.org.

GO-LoW будет располагаться в точке Лагранжа Земля-Солнце (например, точка L4) и действовать как гигантская интерферометрическая решетка, способная измерять магнитные поля экзопланет земного типа на частотах от ста килогерц до ста мегагерц. Каждый спутник будет оснащен векторной сенсорной антенной для изучения экзопланетных магнитных полей в пределах пяти парсеков, или 16 световых лет.

Как указывают авторы, в исследовании фазы I было обнаружено, что наиболее эффективной является архитектура гибридной группировки. Она предусматривает наличие небольших и простых узлов-«слушателей» (LN), которые собирают необработанные радиоданные с помощью развертываемой антенны. Небольшое количество более крупных и более функциональных узлов связи и вычислений (CCN) собирают данные от LN через локальную радиосеть, уменьшают их объем, а затем передают на Землю через лазерную связь.

Исследование фазы I также показало, что архитектура LN-CCN позволяет небольшому количеству сверхтяжелых ракет-носителей (например, Starship) развернуть всю группировку на L4. Несмотря на то что используемые в проекте технологии (лазерная связь, CubeSats, дальнометрия, синхронизация, передача и обработка данных) не являются новыми, GO-LoW потребует сложной координации между физическими элементами, системами связи и продуктами данных, отмечают ученые.

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Компании
NASA
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