В МИД РФ заявили, что учения с ядерным оружием призваны остудить "горячие головы"

Их стоит рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц, отметили в министерстве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что предстоящие учения России по применению нестратегического ядерного оружия остудят "горячие головы" на Западе. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Рассчитываем, что данное мероприятие остудит "горячие головы" в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков и удержит их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией", - указали в министерстве.

Ответ на агрессивный контекст

В ведомстве подчеркнули, что соответствующие учения следует рассматривать в контексте "недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и предпринятых некоторыми странами НАТО резко дестабилизирующих действий", направленных на нагнетание "силового давления на Российскую Федерацию и создание дополнительных угроз безопасности" для российской стороны в привязке к конфликту на Украине и вокруг нее.

"Речь идет прежде всего об открыто заявляемой поддержке и оказании прямого содействия террористическим акциям против России, осуществляемым киевским режимом с использованием передаваемого Западом все более продвинутого вооружения. Поскольку сознательно выбранной целью таких ударов зачастую становятся гражданские объекты, это ведет к многочисленным жертвам среди мирного населения, - пояснили в министерстве. - Однако это не смущает спонсоров засевшей в Киеве клики, которые толкают ее на новые преступления".

В частности, как напомнили в российском дипведомстве, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон и представители некоторых других стран НАТО напрямую заявляют, что "Украина вправе бить поставляемым ей оружием по территории России". "Помимо британских и французских дальнобойных ракетных систем, уже давно "засветившихся" на Украине, на этом фоне особо выделяем те версии американских ракет семейства ATACMS, которые с недавних пор поставляются Киеву и также способны поражать цели в глубине российской территории", - подчеркнули в дипведомстве.

"Изложенные выше оценки легли в основу принятого решения о проведении российскими военными учений с задействованием части сил и средств ядерного сдерживания, которые призваны стать отрезвляющим сигналом Западу и его марионеткам в Киеве", - резюмировали в МИД РФ.