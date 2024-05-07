Войти
Военное обозрение

Две цели одной ракетой: стрельбы из танка Abrams на соревновании НАТО

171
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Североатлантический альянс провел очередной учебный конкурс Sullivan Cup (кубок генерала Салливана, проходит весной по четным годам). В соревнованиях принимают участие 11 команд из США, Польши, Канады, Нидерландов и Германии. Одним из наиболее сложных упражнений является поражение двух целей одним выстрелом.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, польские танкисты справились с этой задачей. На видео демонстрируется стрельба противотанковой ракетой (скорее всего, М1002, которая является учебной версией ПТУР M830A1). Будучи выпущенной из пушки ОБТ Abrams, она сначала поразила условную стационарную, а затем уже находившуюся за ней движущуюся цель, которая имитировала бронетехнику противника.

Источник изображения: topwar.ru

Польские обозреватели считают, что успешный результат, показанный в рамках конкурса, является признаком не только мастерства танкистов, но и следствием определенной удачи. Как отмечается, соревнования на кубке Салливана требуют от экипажей ОБТ хорошей физической подготовки, владения машинами, их вооружением, и многих других навыков.

Польский экипаж из 1-й бронетанковой бригады – это отличные профессионалы, но от доле везения не откажется ни один солдат

- указывается в прессе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Канада
Нидерланды
Польша
США
Продукция
M1 Abrams
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
10.11.2021
США готовят поход на восток
04.06.2021
НАТО научит украинцев воевать списанным американским оружием
02.11.2018
Удар трезубцем. Почему учения НАТО в Норвегии могут дорого обойтись Европе
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
05.05.2014
Дальнейшие пути развития основного боевого танка
07.06.2013
Бывшая главная ударная сила
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 01:28
  • 1
В Белгородской области составят рекомендации по защите предприятий средствами РЭБ
  • 07.05 01:11
  • 3
Раскрыты подробности об американо-японском перехватчике гиперзвуковых ракет
  • 06.05 22:10
  • 1191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 19:07
  • 487
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.05 17:46
  • 278
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 17:11
  • 2714
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.05 16:35
  • 11
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 06.05 16:31
  • 13
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 06.05 16:25
  • 3
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 06.05 15:50
  • 0
Steadfast Defender: На словах учения – на деле подготовка к войне
  • 06.05 09:29
  • 1
Американская помощь сама по себе не спасет Украину (Foreign Affairs, США)
  • 06.05 08:35
  • 1
Украина на краю пропасти, заявляет высокопоставленный военачальник (The Economist, Великобритания)
  • 06.05 08:26
  • 4151
Оценка Советского периода в истории России.
  • 06.05 04:01
  • 1
Ответ на реплику от "просто экспл"
  • 06.05 02:32
  • 6
О штурмовом танке для "современных боевых действий"