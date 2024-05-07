Две цели одной ракетой: стрельбы из танка Abrams на соревновании НАТО

Источник изображения: topwar.ru

Североатлантический альянс провел очередной учебный конкурс Sullivan Cup (кубок генерала Салливана, проходит весной по четным годам). В соревнованиях принимают участие 11 команд из США, Польши, Канады, Нидерландов и Германии. Одним из наиболее сложных упражнений является поражение двух целей одним выстрелом.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, польские танкисты справились с этой задачей. На видео демонстрируется стрельба противотанковой ракетой (скорее всего, М1002, которая является учебной версией ПТУР M830A1). Будучи выпущенной из пушки ОБТ Abrams, она сначала поразила условную стационарную, а затем уже находившуюся за ней движущуюся цель, которая имитировала бронетехнику противника.

Источник изображения: topwar.ru

Польские обозреватели считают, что успешный результат, показанный в рамках конкурса, является признаком не только мастерства танкистов, но и следствием определенной удачи. Как отмечается, соревнования на кубке Салливана требуют от экипажей ОБТ хорошей физической подготовки, владения машинами, их вооружением, и многих других навыков.

Польский экипаж из 1-й бронетанковой бригады – это отличные профессионалы, но от доле везения не откажется ни один солдат

- указывается в прессе.