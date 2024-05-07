Politico: список запросов Украины к США возглавили беспилотники MQ-9 Reaper

ЦАМТО, 6 мая. Разведывательные БЛА MQ-9 Reaper находятся на первом месте в списке помощи, запрошенной Киевом у Вашингтона.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет издание Politico.

"Растет интерес Украины к получению от США разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, что в последние месяцы подняло его на первое место в списке пожеланий", – говорится в публикации.

Утверждается, что Украина планирует летние операции и ищет новые способы для идентификации целей.

Ранее Киев стремился использовать дроны для ударных и наблюдательных миссий, но в последнее время Украину интересует применение беспилотников именно для разведки, сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники.

"Три представителя отрасли и источник, знакомый с украинскими запросами, заявили, что желание получить дроны для Украины не ново, но этот запрос стал более приоритетным для Киева, поскольку там ищут любые способы для достижения преимущества на поле боя", – говорится в сообщении.