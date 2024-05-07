Войти
ЦАМТО

Politico: список запросов Украины к США возглавили беспилотники MQ-9 Reaper

163
0
0
Американский беспилотник MQ-9 Reaper
Американский беспилотник MQ-9 Reaper.
Источник изображения: © flickr.com / U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian Ferguson

ЦАМТО, 6 мая. Разведывательные БЛА MQ-9 Reaper находятся на первом месте в списке помощи, запрошенной Киевом у Вашингтона.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет издание Politico.

"Растет интерес Украины к получению от США разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, что в последние месяцы подняло его на первое место в списке пожеланий", – говорится в публикации.

Утверждается, что Украина планирует летние операции и ищет новые способы для идентификации целей.

Ранее Киев стремился использовать дроны для ударных и наблюдательных миссий, но в последнее время Украину интересует применение беспилотников именно для разведки, сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники.

"Три представителя отрасли и источник, знакомый с украинскими запросами, заявили, что желание получить дроны для Украины не ново, но этот запрос стал более приоритетным для Киева, поскольку там ищут любые способы для достижения преимущества на поле боя", – говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.02.2015
«Конец цивилизации начнется с боевых роботов»
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
12.03.2013
Прогноз основных событий в российской и украинской самолетостроительной отрасли на 2013 год
21.11.2012
Airshow China 2012. Китай удивил Запад обилием собственных разработок - Defense News
22.09.2010
Задача - догнать и перегнать конкурентов
15.09.2010
Мечта о неодушевленном ударе
01.10.2008
Дроны наступают
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 01:28
  • 1
В Белгородской области составят рекомендации по защите предприятий средствами РЭБ
  • 07.05 01:11
  • 3
Раскрыты подробности об американо-японском перехватчике гиперзвуковых ракет
  • 06.05 22:10
  • 1191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 19:07
  • 487
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.05 17:46
  • 278
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 17:11
  • 2714
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.05 16:35
  • 11
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 06.05 16:31
  • 13
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 06.05 16:25
  • 3
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 06.05 15:50
  • 0
Steadfast Defender: На словах учения – на деле подготовка к войне
  • 06.05 09:29
  • 1
Американская помощь сама по себе не спасет Украину (Foreign Affairs, США)
  • 06.05 08:35
  • 1
Украина на краю пропасти, заявляет высокопоставленный военачальник (The Economist, Великобритания)
  • 06.05 08:26
  • 4151
Оценка Советского периода в истории России.
  • 06.05 04:01
  • 1
Ответ на реплику от "просто экспл"
  • 06.05 02:32
  • 6
О штурмовом танке для "современных боевых действий"