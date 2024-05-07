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Российская артиллерия одним точным выстрелом подбила украинский танк Abrams (Military Watch Magazine, США)

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Танк ВСУ Абрамс (Abrams) после артиллерийского удара
Танк ВСУ Абрамс (Abrams) после артиллерийского удара.
Источник изображения: © Фото из социальных сетей

MWM: российские силы уничтожили танк ВСУ Abrams одним снарядом 2К25 "Краснополь"

Российские войска уничтожили еще один принадлежащий ВСУ танк M1A1 Abrams, пишет MWM. Машина была нейтрализована высокоточным снарядом 2К25 "Краснополь". Киев принял решение отвести эту технику подальше от поля боя – из-за страха перед российскими дронами, отмечается в материале.

ВСУ потеряли еще один танк M1A1 “Абрамс” (Abrams) в бою с российскими войсками. Это подтверждается недавно опубликованными кадрами с беспилотника: экипаж бросил машину вскоре после попадания. Танк был нейтрализован одним выстрелом высокоточного артиллерийского снаряда 2К25 “Краснополь”, который выстреливается из 152-мм орудий и для обеспечения высокой точности снабжен стабилизатором оперения, донным газогенератором и полуавтоматическим лазерным наведением. Эти снаряды используются на базе самоходных орудий, таких как 2С3 “Акация” и 2С19 “Мста-С”, которые разрабатывались с 1980-х годов против таких целей, как артиллерийские орудия и танки противника, а с момента поступления на вооружение в 1986 году их возможности значительно улучшились.

Российские силы подбивали “Абрамсы”, используя различные средства. На предыдущих кадрах от 6 марта, опубликованных в период более интенсивных боев, видно, как один из “Абрамсов” был уничтожен российским танком Т-72Б3, который представляет собой сильно модернизированную советскую конструкцию, оснащенную новой 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-5, а также типами боеприпасов и средствами управления огнем XXI века.

В конце апреля ВСУ отвели свои “Абрамсы” с передовых позиций из-за опасений по поводу их уязвимости для российских ударов.Американский военный источник сообщил информационному агентству Associated Press, что из-за достижений России в области целеуказания “не осталось открытой местности, по которой можно было бы просто проехать необнаруженным”. Другой источник также отметил, что российские беспилотники серьезно осложнили “Абрамсам” работу, практически исключив возможность скрытой переброски и увеличив риск атаки.

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди предоставил более подробные сведения о решении ВСУ: “Если подумать о том, как развивалась борьба, то крупные скопления бронетехники в условиях повсеместного распространения беспилотных авиационных систем могут оказаться неоправданным риском”.

Первые кадры боевого использования “Абрамсов” на Украине появились 23 февраля, а еще через три дня появилось первое свидетельство их уничтожения. Российские войска не только нанесли большие потери украинскому парку американской бронетехники, но и захватили один “Абрамс” и одну бронированную машину разминирования M1150 ABV на базе шасси “Абрамс”.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
2А46
2С3 Акация
M1 Abrams
Краснополь
Мста-С
Т-72
Т-72Б
Проекты
БПЛА
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