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ЦАМТО

Глава Rheinmetall пообещал Украине снаряды с увеличенной дальностью стрельбы

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 6 мая. Концерн Rheinmetall в этом году поставит Украине "сотни тысяч" артиллерийских снарядов, включая прототипы с дальностью стрельбы до 100 км.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил газете Handelsblatt глава компании Армин Паппергер.

"В этом году компания поставит ВСУ "сотни тысяч выстрелов". В том числе и прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы до 100 км", – говорится в статье.

По мнению А.Паппергера, "артиллерия меняет правила игры".

Концерн строит новый артиллерийский завод в Германии, также создается новое производственное предприятие в Литве. Кроме того, Rheinmetall планирует построить артиллерийский завод на Украине.

Концерн Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших производителей военной техники в Европе, за прошлый год повысил производство оборонной продукции на 12% (до 7,1 млрд. евро). В ежегодном докладе немецкого оборонного концерна напрямую говорится, что "особую выгоду" принесло повышение спроса в связи с вооруженным конфликтом на Украине, отмечает агентство.

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Страны
Германия
Литва
Украина
Компании
Rheinmetall
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