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Военное обозрение

Кадры применения нового американского дрона-перехватчика появились в Сети

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Источник изображения: topwar.ru

США показали применение нового перехватчика дронов, разработанного американской компанией Anduril Industries. Кадры перехвата воздушной цели распространяют российские ресурсы.

В Сети появились кадры перехвата воздушной цели разработанным американцами новым средством ПВО под названием Roadrunner-M. Данное устройство представляет собой многоразовый барражирующий боеприпас, который можно запускать неоднократно, пока он не найдет свою цель. Беспилотник разработан компанией Anduril Industries в качестве зенитного средства, способного перехватывать вражеские беспилотники.

О появлении дрона-камикадзе Roadrunner-M сообщалось еще в декабре прошлого года, он оснащен двумя турбореактивными двигателями и переносится в специальном защитном контейнере, который также выступает в качестве пусковой установки. При этом его ТТХ не раскрываются. Единственное, что точно известно, это его многоразовость. Если в ходе дежурства дрон не находит цели, то возвращается к месту запуска. Модульная конструкция облегчает его применение.

Боеприпас стартует вертикально, он представляет собой дрон самолетного типа, построенный по схеме «бесхвостка» из углеродистого пластика. Посадка, как и взлет, осуществляется вертикально на четыре опоры. Скорость дозвуковая, время нахождения в воздухе не сообщается. Поражение цели осуществляется подрывом боевой части на пути следования.

Как сообщают американские ресурсы, компания уже нашла покупателя на данный дрон, но это не армия США, а какая-то частная компания.

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Страны
США
Проекты
БПЛА
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